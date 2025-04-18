У Зеленського відповіли на цинічну заяву Кремля щодо ударів по енергетиці

Виплив цікавий нюанс

В Україні вже відреагували на заяви Кремля про "дотримання" мораторію на удари по енергетиці. Як виявилось, місяць "тиші" ще не сплинув.

Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин, передає Суспільне. За його словами, день початку дії мораторію 25 березня.

Саме тоді Білий дім опублікував заяви про угоду не нанесення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України та Росії. Проте в Кремлі запевняють, що Росія "виконала" умови домовленості на відмінну від України. Кремль звинуватив 18 квітня Київ у недотриманні мораторію.

"Але зважаючи на неадекватність росіян і дані розвідки — вчора (17 квітня) президент Зеленський попередив про загрозу російських ударів по обʼєктах енергетики у час напередодні Великодня або після нього", — сказав Литвин.

За його словами, про виконання чи не виконання цих домовленостей можна буде говорити лише після 25 квітня. А наразі пройшло лише 24 дні з моменту публікації заяв адміністрації президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що в Росії сказали, чи продовжать мораторій на удари по енергетиці України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відзначився новими цинічними заявами про війну проти України.