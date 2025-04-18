Поступки лише з боку України: що пропонують США після зустрічі в Парижі

Після зустрічі заяви з боку партнерів посипались градом

США запропонували союзникам мирну ініціативу щодо завершення війни в Україні, яка передбачає низку поступок на користь Росії. План нібито передбачає збереження під контролем Москви окупованих територій, послаблення санкцій проти РФ та відмову України від прагнення вступити до НАТО. Натомість Росія повинна погодитися на повне припинення вогню.

Як зазначає Bloomberg, пропозиція була озвучена під час зустрічі у Парижі 17 квітня, де відбулися переговори між делегаціями США, України та країн Європи. Участь у перемовинах брали державний секретар США Марко Рубіо, спецпредставники президента Трампа Стівен Віткофф та Кіт Келлог, а також представники Франції, Великої Британії та Німеччини. Джерела агентства повідомили, що йдеться не про остаточне врегулювання, а про можливе замороження конфлікту.

Позицію України на переговорах представляли голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров і голова МЗС Андрій Сибіга. Як повідомив Єрмак, українська сторона наголосила на необхідності повного й безумовного припинення вогню як першого кроку до сталого миру. Він також підтвердив готовність України до діалогу з союзниками, але на умовах збереження територіальної цілісності.

За інформацією The Wall Street Journal, спецпредставник Трампа Стів Віткофф публічно заявив, що Україна може бути менш зацікавлена у збереженні контролю над російськомовними регіонами. У коментарі журналістам він поставив питання: "Якщо частина з цих регіонів більше російськомовна, чи так вже сильно ви хочете їх повертати?".

Мова йде про п’ять регіонів: Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області — всі вони частково або повністю перебувають під контролем РФ. Віткофф не виключив, що Росія зможе зберегти за собою частину цих територій у межах можливої угоди. Натомість президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не погодиться на втрату суверенітету над окупованими територіями, а також не визнає так звані "референдуми", які Росія проводила у 2022 році на захоплених землях. У четвер, 17 квітня, під час брифінгу він також заявив, що Віткофф "свідомо чи несвідомо" займається поширенням російських наративів та не має мандату "обговорювати українські території", які належать українському народу.

Попри песимістичні оцінки з боку держсекретаря Рубіо, який заявив, що США "відмовляться від мирних зусиль", якщо прогрес не буде досягнутий протягом кількох днів, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у Римі, що залишається оптимістом щодо перспектив завершення війни.

У ході переговорів було також обговорено питання безпеки України після завершення бойових дій. Європейські союзники наголосили на важливості створення довгострокових гарантій, зокрема можливої участі міжнародного контингенту.

За словами Умєрова, українська делегація вкотре підтвердила прихильність до пропозиції про припинення вогню, яку підтримала ще 11 березня під час зустрічі у Джидді. Проте чітко заявила, що такі поступки, як визнання російського контролю над окупованими територіями, є неприйнятними.

Очікується, що наступний раунд переговорів відбудеться у Лондоні вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Велика Британія та Франція планують у найближчі тижні представити президентові США Дональду Трампу спільну ініціативу щодо створення "сил стримування" в Україні, які мають бути розміщені після припинення бойових дій. Лондон і Париж розраховують, що ця пропозиція переконає Трампа підтримати формат безпекових гарантій для України, надання яких він наразі уникає.