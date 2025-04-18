"Сподіваюсь, до цього не дійде". Трамп зробив важливу заяву про перемир’я в Україні

47-й президент США зробив низку заяв

Президент США Дональд Трамп сподівається, що йому все ж вдасться укласти мирну угоду між Україною та Росією. Але якщо цей процес затягнеться "Штати вийдуть з перемовин".

Про це 47-й президент США заявив під час чергового брифінгу. Він також відповів на питання: чи грає з ним очільник Росії Володимир Путін та висловився щодо Ірану.

Головні заяви Трампа

Ми (США — Ред.) вийдемо з перемовин , якщо сторони ускладнять припинення війни в Україні, але я сподіваюся, що до цього не дійде;

, якщо сторони ускладнять припинення війни в Україні, але я сподіваюся, що до цього не дійде; У нас є дуже хороші шанси укласти угоду між Росією та Україною.

На питання, чи грає з ним Росія, Трамп відповів: "Ніхто зі мною не грає, я намагаюсь допомогти, це війна Байдена ".

". У нас відбуваються приємні розмови з Китаєм. Це справді дуже добре.

Якщо іранці отримають ядерну зброю, вони не будуть щасливі — адже їхнє життя буде у великій небезпеці.

Немає конкретної кількості днів, коли ми можемо припинити переговори щодо України, якщо угоди не буде досягнуто.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи буде Вашингтон підтримувати Україну, якщо мирну угоду так і не вдасться укласти, Трамп відповів: "Не говоритиму цього, але я думаю, що ми зможемо це зробити (припинити війну — Ред.)".

До того президент США запевнив, що не казав, що "США більше не будуть надавати військову підтримку Україні". Він певен, що його слова вирвали з контексту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США заявили про "інші пріоритети" замість миру в Україні.