"Сподіваюсь, до цього не дійде". Трамп зробив важливу заяву про перемир’я в Україні
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47-й президент США зробив низку заяв
Президент США Дональд Трамп сподівається, що йому все ж вдасться укласти мирну угоду між Україною та Росією. Але якщо цей процес затягнеться "Штати вийдуть з перемовин".
Про це 47-й президент США заявив під час чергового брифінгу. Він також відповів на питання: чи грає з ним очільник Росії Володимир Путін та висловився щодо Ірану.
Головні заяви Трампа
- Ми (США — Ред.) вийдемо з перемовин, якщо сторони ускладнять припинення війни в Україні, але я сподіваюся, що до цього не дійде;
- У нас є дуже хороші шанси укласти угоду між Росією та Україною.
- На питання, чи грає з ним Росія, Трамп відповів: "Ніхто зі мною не грає, я намагаюсь допомогти, це війна Байдена".
- У нас відбуваються приємні розмови з Китаєм. Це справді дуже добре.
- Якщо іранці отримають ядерну зброю, вони не будуть щасливі — адже їхнє життя буде у великій небезпеці.
- Немає конкретної кількості днів, коли ми можемо припинити переговори щодо України, якщо угоди не буде досягнуто.
Водночас, відповідаючи на запитання, чи буде Вашингтон підтримувати Україну, якщо мирну угоду так і не вдасться укласти, Трамп відповів: "Не говоритиму цього, але я думаю, що ми зможемо це зробити (припинити війну — Ред.)".
До того президент США запевнив, що не казав, що "США більше не будуть надавати військову підтримку Україні". Він певен, що його слова вирвали з контексту.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у США заявили про "інші пріоритети" замість миру в Україні.