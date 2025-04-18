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"Сподіваюсь, до цього не дійде". Трамп зробив важливу заяву про перемир’я в Україні

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Дональд Трамп Новина оновлена 18 квітня 2025, 20:37
Дональд Трамп. Фото Фото Getty Images

47-й президент США зробив низку заяв

Президент США Дональд Трамп сподівається, що йому все ж вдасться укласти мирну угоду між Україною та Росією. Але якщо цей процес затягнеться "Штати вийдуть з перемовин".

Про це 47-й президент США заявив під час чергового брифінгу. Він також відповів на питання: чи грає з ним очільник Росії Володимир Путін та висловився щодо Ірану.

Головні заяви Трампа

  • Ми (США — Ред.) вийдемо з перемовин, якщо сторони ускладнять припинення війни в Україні, але я сподіваюся, що до цього не дійде;
  • У нас є дуже хороші шанси укласти угоду між Росією та Україною.
  • На питання, чи грає з ним Росія, Трамп відповів: "Ніхто зі мною не грає, я намагаюсь допомогти, це війна Байдена".
  • У нас відбуваються приємні розмови з Китаєм. Це справді дуже добре.
  • Якщо іранці отримають ядерну зброю, вони не будуть щасливі — адже їхнє життя буде у великій небезпеці.
  • Немає конкретної кількості днів, коли ми можемо припинити переговори щодо України, якщо угоди не буде досягнуто.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи буде Вашингтон підтримувати Україну, якщо мирну угоду так і не вдасться укласти, Трамп відповів: "Не говоритиму цього, але я думаю, що ми зможемо це зробити (припинити війну — Ред.)".

До того президент США запевнив, що не казав, що "США більше не будуть надавати військову підтримку Україні". Він певен, що його слова вирвали з контексту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США заявили про "інші пріоритети" замість миру в Україні.

Теги:
#Україна #США #Дональд Трамп #Війна з РФ