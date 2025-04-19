Нова комета вибухнула на підльоті до Землі. Коли можна побачити фантастичне явище (фото)

Її вчені відкрили тільки у березні 2025

Вчені зафіксували розпад нещодавно відкритої комети C/2025 F2 (SWAN), яка мала пролетіти біля Землі. Розпалі рештки комети все ж буде помітно з планети напочатку травня.

Як пише CNN, ймовірніше C/2025 F2 (SWAN) — кріовулканічна комета, яких дуже мало в Сонячній системі. За останніми дослідженнями, вчені стверджують, що комета розпалась.

"Усі ознаки вказують на те, що небесний об’єкт, який нагадував нечітку зелену пляму, розпався за останні пару днів", — сказав Цічен Занг, докторант, який вивчає астрономію малих тіл в обсерваторії Лоуелл у Флагстаффі, штат Аризона.

Комета C/2025 F2 (SWAN)

Такі висновки вчені зробили на тлі останніх знімків, на яких світіння комети стало значно менше, а до цього було дуже яскравим.

"Існує залишкова хмара пилу, яка має бути видимою в телескоп ще кілька тижнів, але вона поширюється й зникає", — сказав Занг.

За його словами, дивовижне явище можна буде побачити в північній півкулі зранку до сходу сонця. Ця комета викликала чималий ажіотаж у науковці ще до розпаду, адже її виявили нещодавно. І вже 1 травня рештки комети можна буде побачити. Вчені кажуть, що таке явище трапляються раз на сотню тисячу років.

"Це ймовірно, що сплеск яскравості після відкриття комети насправді був тим, що комета почала розпадатися, — сказав Занг в електронному листі. — Коли вони спочатку розпадаються на частини, весь лід усередині відкривається для Сонця, змушуючи їх перетворюватися на газ (що ми бачили як зелене світіння, яке робить комету яскравою)".

Комета C/2025 F2 (SWAN)

А вже коли лід закінчується, газ поступово перестає виділятися, і комета тьмяніє. Саме це побачили вчені.

"Схоже, що ми зараз практично на тому етапі, коли лід/газ майже повністю зникли, тому залишився лише пил", — пояснив Занг.

Як пише EarthSky, комета робить один оберт навколо Сонця кожні 2,1 мільйона років. Коли вона наближається до Сонця, тепло зірки змушує їх виділяти газ і пил, які утворюють характерні хвости комет.

Майже усі комети доволі важкі, тому не мають тенденції розпадатися, під час наближення до Сонця. Але частіше зустрічаються менші комети, які виділяють свої гази. Ці небесні об’єкти швидко обертаються, поки не розлітаються.

Коли можна побачити комету:

До 25 квітня к омета буде видима перед світанком на північному сході в сузір’ї Андромеди.

омета буде видима перед світанком на північному сході в сузір’ї Андромеди. Після 25 квітня вона переміститься на вечірнє небо, низько над західним горизонтом біля сузір’я Тельця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що американська компанія Blue Origin здійснила запуск корабля New Shepard. Політ був організований виключно з туристичною метою, а екіпаж вперше складався виключно з жінок.