Український центр в Канаді охопила пожежа. Подробиці, фото та відео

Там просто неба представлений побут українців Канади в період 1892–1930 років

Пожежа в Селі спадщини української культури й побуту в Канаді спалахнула у п'ятницю, 18 квітня. Музейний комплекс охопив вогонь з навколишніх полів.

Що спричинило займання трави, від якої зайнявся український музей просто неба, розташований поблизу міста Едмонтон у провінції Альберта, наразі невідомо. Про це повідомили у Королівській канадській кінній поліції в Альберті (Royal Canadian Mounted Police in Alberta).

Пожежа розпочалась поблизу національного парку Елк-Айленд поруч з Селом спадщини української культури, приблизно за 50 кілометрів від Едмонтона. У прилеглому до музею районі оголошували евакуацію населення, однак незабаром її було скасовано. Близько 22:00 за місцевим часом (05:00 19 квітня за Києвом) поліція повідомила, що пожежу взяли під контроль.

Що відомо про Село спадщини української культури й побуту

Село спадщини української культури (англ. Ukrainian Cultural Heritage Village) — музей просто неба, розташований за 80 км на схід від міста Едмонтон в екокультурній території Калина Кантрі. Там відтворено життя й побут першопрохідців у східно-центральній Альберті.

Стодола та хлівець з садиби сім’ї Слемко (1918-1919 рр.) Фото: ukrainianpeople.us

Там можна ознайомитися з побутом українців Канади в період 1892–1930 років. Автентичні хати й домівки українських першопоселенців перевезено у музей — і поетапно реставровано відповідно епосі початку XX сторіччя.

Українська Греко-католицька церква святого Миколая (1925-1930ті рр.) Фото: ukrainianpeople.us

Як повідомляв "Телеграф", в поїзді "Укрзалізниці" Суми-Київ 18 квітня сталася пожежа. Загинув залізничник.