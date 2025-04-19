Український центр в Канаді охопила пожежа. Подробиці, фото та відео
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Там просто неба представлений побут українців Канади в період 1892–1930 років
Пожежа в Селі спадщини української культури й побуту в Канаді спалахнула у п'ятницю, 18 квітня. Музейний комплекс охопив вогонь з навколишніх полів.
Що спричинило займання трави, від якої зайнявся український музей просто неба, розташований поблизу міста Едмонтон у провінції Альберта, наразі невідомо. Про це повідомили у Королівській канадській кінній поліції в Альберті (Royal Canadian Mounted Police in Alberta).
Пожежа розпочалась поблизу національного парку Елк-Айленд поруч з Селом спадщини української культури, приблизно за 50 кілометрів від Едмонтона. У прилеглому до музею районі оголошували евакуацію населення, однак незабаром її було скасовано. Близько 22:00 за місцевим часом (05:00 19 квітня за Києвом) поліція повідомила, що пожежу взяли під контроль.
Що відомо про Село спадщини української культури й побуту
Село спадщини української культури (англ. Ukrainian Cultural Heritage Village) — музей просто неба, розташований за 80 км на схід від міста Едмонтон в екокультурній території Калина Кантрі. Там відтворено життя й побут першопрохідців у східно-центральній Альберті.
Там можна ознайомитися з побутом українців Канади в період 1892–1930 років. Автентичні хати й домівки українських першопоселенців перевезено у музей — і поетапно реставровано відповідно епосі початку XX сторіччя.
Як повідомляв "Телеграф", в поїзді "Укрзалізниці" Суми-Київ 18 квітня сталася пожежа. Загинув залізничник.