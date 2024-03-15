Дізнайтеся, як вас дурять на автомийках і не дозволяйте себе обвести

Далеко не всі послуги, які вам там пропонують, потрібні машині

Якісно помити автомобіль — справа, з якою впораються лише фахівці з відповідними засобами. Утім, на автомийці є непоодинокі випадки, коли водіїв можуть надурити.

"Телеграф" зібрав добірку найпопулярніших способів обману під час мийки машини. Одразу зазначимо, що буває таке, коли вам пропонують зробити для авто процедуру, в якій ваша "залізна ластівка" не потребує взагалі. Тут слід бути дуже обережним.

Враховуючи нашу погоду, то "завозити" машину до автомийки треба досить частенько. Причина цього банальна — бруд на дорогах та реагенти, якими їх рясно поливають. Відповідно, від цього з'являється й більше автомийок та зростає конкуренція, де кожен хоче "відкусити" якомога більший шматок пирога. Тому, й вдаються до будь-яких способів, аби "зідрати" з клієнта якомога більше грошей.

Які є методи обману на автомийці

Як вже вище згадувалося, то одним із методів є нав'язування послуги. Так, скажімо, на додаток до звичайного миття кузова вам можуть запропонувати чистку пластику в салоні автомобіля. Ви вирішите, що йдеться про комплексне миття і погодьтеся. Але на касі з'ясується, що заплатити доведеться за дві послуги: миття кузова окремо, пластик окремо. Вам також можуть запропонувати покрити кузов рідким воском, але цього достатньо лише раз на місяць. Утім, співробітники миття пропонують робити його щоразу, не звертаючи уваги на стан машини.

Також автомийники можуть заощаджувати на клієнтах. Якщо забруднення авто не сильне, вимити автомобіль можуть без шампуню. Така "мийка" завдає чималої шкоди лакофарбовому покриттю. Крім того, деякі автомийки виставляють дешеву хімію за дорогу. І, нарешті, шампунь можуть банально розбавляти.

Іноді працівники автомийки воліють просто "обробити" салон вологою ганчіркою, хоча для цього повинні використовувати спеціальну хімію. Утім, цю послугу вам також можуть внести в оплату, хоча її не було зроблено належним чином.

Останнім часом особливу популярність набрали миття самостійного обслуговування. На перший погляд, тут не може бути обману, адже працює машина, а не люди. Насправді все не так просто і гладко. Іноді водія можуть обрахувати, неправильно виставивши час роботи такої машини.

Якщо ж вам пропонують додатково сплатити за "сильне забруднення" — не ведіться. Сучасні миючі засоби впораються навіть із найскладнішим брудом та реагентами. Вимагаючи доплату, співробітники просто хочуть "наваритися" на водія, який нічого не підозрює.

Як висновок, ніколи не слід втрачати пильності та серйозно підходити до вибору автомийки. Найкраще користуватися послугами лише перевірених компаній. Звертайте увагу на зовнішній вигляд, поведінку персоналу та ставлення до клієнтів з боку співробітників.

Отже, як себе поводитися на автомийці, аби вас не надурили. Перше та найголовніше – не забути уточнити вартість робіт до їх початку. Друге – не соромтеся цікавитися деталями, саме тим, що входить у кожну послугу. У разі появи нарікань не бійтеся висловлювати свої претензії, але робіть це конкретно, об'єктивно та ввічливо. Якщо і з'явилися у вас якісь запитання, то задавайте їх лише адміністратору, а не працівникам автомийки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому після заміни мастила може зашуміти або застукати двигун авто. Якщо ви щось із цього почули, то краще одразу звернутися на СТО.