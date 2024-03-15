Узнайте, как вас обманывают на автомойках и не позволяйте себя обвести

Далеко не все услуги, которые вам там предлагают, нужны машине

Качественно помыть автомобиль – дело, с которым справятся только специалисты с соответствующими средствами. Впрочем, на автомойке есть нередкие случаи, когда водителей могут обмануть.

"Телеграф" собрал подборку самых популярных способов обмана во время мойки машины. Сразу отметим, что бывает такое, когда вам предлагают сделать для авто процедуру, в которой ваша "железная ласточка" не нуждается вообще. Здесь следует быть очень аккуратным.

Учитывая нашу погоду, то "завозить" машину в автомойку нужно довольно частенько. Причина этого банальна – грязь на дорогах и реагенты, которыми их обильно поливают. Соответственно, от этого появляется и больше автомоек и растет конкуренция, где каждый хочет "откусить" как можно больший кусок пирога. Потому и прибегают к любым способам, чтобы "содрать" с клиента как можно больше денег.

Какие есть методы обмана на автомойке

Как уже упоминалось выше, одним из методов является навязывание услуги. Так, скажем, в дополнение к обычной мойке кузова вам могут предложить чистку пластика в салоне автомобиля. Вы решите, что речь идет о комплексной мойке и согласитесь. Но на кассе выяснится, что заплатить придется за две услуги: мытье кузова по отдельности, пластик по отдельности. Вам также могут предложить покрыть кузов редким воском, но этого достаточно всего раз в месяц. Впрочем, сотрудники мойки предлагают делать его каждый раз, не обращая внимания на состояние машины.

Также автомойщики могут экономить на клиентах. Если загрязнение авто не сильно, вымыть автомобиль могут без шампуня. Такая "мойка" наносит немалый вред лакокрасочному покрытию. Кроме того, некоторые автомойки выставляют дешевую химию за дорогую. И, наконец, шампунь могут банально разбавлять.

Иногда работники автомойки предпочитают просто "отделать" салон влажной тряпкой, хотя для этого должны использовать специальную химию. Впрочем, эта услуга вам также может быть внесена в оплату, хотя она не была сделана должным образом.

В последнее время особую популярность приобрели мойки самостоятельного обслуживания. На первый взгляд здесь не может быть обмана, ведь работает машина, а не люди. В действительности все не так просто и гладко. Иногда водителя могут вычислить, неправильно выставив время работы такой машины.

Если же вам предлагают дополнительно оплатить "сильное загрязнение" — не ведитесь. Современные моющие средства справятся даже с самой сложной грязью и реагентами. Требуя доплату, сотрудники просто хотят "навариться" на ничего не подозревающем водители.

В заключение никогда не следует терять бдительности и серьезно подходить к выбору автомойки. Лучше всего воспользоваться услугами только проверенных компаний. Обратите внимание на внешний вид, поведение и отношение к клиентам со стороны сотрудников.

Итак, как себя вести на автомойке, чтобы вас не обманули. Первое и главное – не забыть уточнить стоимость работ до их начала. Второе – не стесняйтесь интересоваться деталями, именно тем, что входит в каждую услугу. В случае появления нареканий не бойтесь излагать свои претензии, но делайте это конкретно, объективно и вежливо. Если и возникли у вас какие-то вопросы, то задавайте их только администратору, а не работникам автомойки.

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