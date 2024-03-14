Авто постійно хилить убік при русі? Не ігноруйте цей тривожний "симптом"

Головне — не затягувати з цим і вчасно звернутись в шиномонтаж

Розвал-сходження коліс автомобіля — це одна з основних процедур в обслуговуванні транспортних засобів. Ця процедура важлива для забезпечення правильної геометрії коліс, що своєю чергою впливає на керованість, знос шин, споживання палива і загальний комфорт під час руху автомобіля.

Ігнорування цього нюансу може призвести до сумних наслідків, таких як втрата керованості і ймовірність ДТП. Розповідаємо, що потрібно знати про розвал-сходження коліс авто.

Основні параметри, які вимірюються під час розвалу-сходження

Кут розвалу (камбер)

Це кут нахилу колеса відносно вертикальної площини. Позитивний кут розвалу вказує на те, що верх колеса зміщений відносно автомобіля назовні, тоді як негативний кут розвалу означає, що верх колеса зміщений всередину.

Кут сходження (конвергенція)

Це кут, під яким перехрещуються лінії, які проходять через центри коліс і точки контакту шин з дорогою. Позитивний кут сходження вказує на те, що колеса зіставлені спереду, а негативний — ззаду.

Кут крену

Це кут нахилу вісі колеса відносно горизонтальної площини. Кут крену може виникати через нерівності на дорозі, але його також можна скорегувати під час розвалу-сходження.

Ці параметри повинні бути налаштовані відповідно до специфікацій виробника автомобіля. Для проведення розвалу-сходження використовують спеціальне обладнання, яке вимірює кути нахилу коліс та дозволяє механікам відрегулювати їх до встановлених значень.

Необхідність регулювання розвалу-сходження може виникати після аварії, зносу деталей підвіски або шин, або заміни підвіски або кермового механізму. Регулярна перевірка і налаштування цих параметрів може підвищити безпеку на дорозі, тривалість експлуатації шин та загальний комфорт під час водіння.

Існує кілька ознак, які можуть вказувати на потребу у розвалі-сходженні коліс автомобіля. Розповімо про них детальніше.

Ознаки, які вказують на необхідність термінового налаштування параметрів коліс авто

Нерівномірний знос шин

Якщо ви помічаєте, що одна чи кілька шин зносяться нерівномірно (наприклад, більше зносу на одному краю шини, ніж на іншому), це може свідчити про неправильний розвал-сходження.

Погіршення керованості

Якщо автомобіль стає важким у керуванні або ви помічаєте, що він постійно "виляє" на дорозі, це також може бути ознакою проблем з розвалом-сходженням. Особливо добре це видно на прямій та рівній дорозі.

Вібрації

Якщо ви відчуваєте вібрації у кермі або в авто в цілому, особливо при високій швидкості, це також може свідчити про проблеми з розвалом-сходженням. Цей симптом є доволі розповсюдженим.

Якщо кермо постійно відхиляється в один бік

Якщо кермове колесо не виправлене при руху прямо, або автомобіль постійно відхиляється в один бік при водінні на прямій дорозі, це може бути наслідком неправильного розвалу-сходження.

Якщо ви помітили будь-яку з цих ознак, рекомендується звернутися до фахівців для діагностики розвалу-сходження і, за необхідності, його налаштування. Регулярна перевірка і підтримка правильної геометрії коліс допоможе забезпечити безпеку на дорозі та тривалу експлуатацію вашого автомобіля.

Раніше "Телеграф" писав, які є ознаки неправильної роботи двигуна в авто. Якщо ігнорувати ці тривожні дзвіночки, можна "влетіти" на коштовний ремонт або взагалі залишитись без своєї "залізної ластівки".