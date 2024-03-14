Чому в авто може смердіти і як цього позбутися: дієві поради водіям

Це не лише неприємно, а може й відобразитися на здоров'ї

Неприємний запах в авто — явище, на жаль, досить популярне серед водіїв. Після купівлі машини відчуття "новизни" в салоні зникає і з'являються сторонні "аромати", від яких не лише неприємно, а ще й погано може відобразитися на здоров'ї.

"Телеграф" підготував для автомобілістів добірку причин виникнення неприємного запаху в салоні машини, а також те, як його позбутися. Впевнені в тому, що в цьому переліку знайдеться й те, з чим ви особисто стикалися.

Які є причини неприємного запаху в авто

По-перше, багато водіїв хочуть нейтралізувати його, використовуючи ароматизатор. Утім, такі речі не завжди вирішують проблему. А коли ще й сам ароматизатор не надто приєно пахне… Тому, фахівці все ж рекомендують знайти джерело неприємного запаху, а потім вже вирішувати, що ж з ним робити далі.

Так, однією з причин є запах бензину. Він є і досить неприємним та водночас небезпечним. Найчастіше він вказує на витік пального, проблему з бензиновим шлангом або баком. Вимкніть двигун і подивіться, чи немає слідів бензину на асфальті. Якщо є — негайно відвезіть машину в автосервіс.

Іноді можна почути запах тухлих яєць. Він може говорити про те, що каталітичний нейтралізатор не переробляє сірководень на діоксид сірки у вихлопі. Також це може говорити про те, що забився паливний фільтр, про проблеми в паливній системі.

До причин появи різноманітних неприємних запахів відносяться також: бактерії на радіаторі-випарнику, несвоєчасна заміна фільтра салону або фільтр поганої якості, забитий дренаж системи кондиціювання, а також вологі або мокрі килимки, місця під килимками.

Бактерії з'являються через сприятливе середовище створене на випарнику. Автовиробники здебільшого подбали про те, щоб запобігти їх розмноженню. На випарник наносять спеціальне покриття. Що стосується фільтру, то в умовах мегаполісу є рекомендації щодо його заміни від 10 до 20 тисяч км пробігу. Або кожні півроку. Забитий дренаж системи кондиціонування — трубка, що виходить, як правило, внизу автомобіля. Вона згодом часто забивається. А волога, що накопичилася, під час поворотів може виливатися на ноги пасажиру або в салон авто. Найчастіше можна продути стисненим повітрям під невеликим тиском цю трубку. Але для повноцінного чищення дренажну систему необхідно демонтувати і вимити.

Також іноді в салоні авто може пахнути чимось солоденьким. І ні, на жаль, але йдеться не про цукерки. Солодкий запах в автомобілі зазвичай з'являється через протікання бачка з антифризом. Подивіться, чи немає калюжі або плями рідини під машиною. Запах антифризу дуже швидко проникає в салон автомобіля, а часом на підлозі можна виявити плями масляної рідини рожевого або зеленого кольору.

Якщо ви почули запах паленої гуми, то проблема може бути в гальмівних дисках або в несправності колодок. Якщо запах з'явився після помилки в разі перемикання передач, то проблема може бути в зчепленні. Несправність потрібно знайти та усунути за допомогою фахівців.

Буває, що іноді тхне несвіжими шкарпетками. Такий запах з'являється від накопичення вологи. Найчастіше причиною цього запаху є саме проблема з килимками. Взимку вони сирі майже постійно, а при включенні обігріву починають смердіти. Килимки можна почистити та випрати, але краще – замінити на нові. Також волога накопичується під оббивкою сидінь, під ковроліном на підлозі. Намагайтеся частіше просушувати автомобіль, чистити килимки, ворс на покритті салону.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як самотужки почистити салон авто. Вам точно знадобляться вологе прибирання та спеціальні миючі засоби.