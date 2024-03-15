Як часто треба проводити дезінфекцію салону авто, аби не хворіти: ефективні поради водіям

Це треба робити частіше, ніж ви думаєте

Підтримувати чистоту всередині авто — справа, яку водії намагаються робити постійно. А чи так само постійно вони оброблюють інтер'єр від бактерій, аби потім самому та його пасажирам не захворіти…

"Телеграф" вирішив розповісти автомобілістам, як часто треба дезінфікувати машину та що для цього потрібно. Одразу зазначимо, що робити це варто частенько, аби потім не довелося брати лікарняний.

Так, краще використовувати дезінфікуючі засоби, що містять спирт, головне, щоб розчин спирту був не нижче 65%. В крайньому випадку можна використовувати мильний розчин, бажано з урахуванням господарського мила. Для дезінфекції салону можна використовувати хлоргексидин або перекис водню. Але цим речовинам, щоб убити вірус, потрібно більше часу, ніж спирту. Тому просто протерти поверхні малоефективно. Краще розпорошити засіб і залишити на кілька хвилин.

Що саме з основного треба дезінфікувати в авто

До цього переліку відносяться: кермо, ремені безпеки, коробка перемикання швидкостей, ручник, кнопки управління, перемикачі поворотників та двірників, підлокітник, звуковий сигнал та інші кнопки керма, сенсорні панелі, автомагнітола, підйомники скла, дверні ручки всередині салону та зовні, ручка бардачка, ручка багажника, прикурювач та usb-заряджання.

Ці деталі вимагають щоденної дезінфекції по кілька разів протягом дня. Особливо це стосується тих водіїв, які займаються перевезенням пасажирів.

Важливо розуміти, що спиртові розчини можуть так чи інакше пошкодити або знебарвити поверхні. Тому кожен із нас повинен сам зробити свій вибір: або знизити ризики інфікування або зберегти салон свого автомобіля у гарному вигляді. Якщо ви налаштовані на другий варіант, то тут вже краще звернутися до фахівців, які мають спеціалізовані засоби.

Який процес дезінфекції салону авто та що для цього треба мати

Для шкіряного керма краще використовувати спеціальний засіб для чищення. Для дезінфекції замінника шкіри та пластику цілком підійде мильний розчин. Луг руйнує оболонку вірусів, тому цей засіб можна вважати ефективним та доступним дезінфектором. Змочіть ганчірочку і протріть поверхню, але ретельно протягом 20-40 секунд. Потім насухо пройдіть серветкою з мікрофібри. Для зручності приготуйте мильний розчин будинку, перелийте в ємність із розпилювачем та беріть із собою в дорогу.

Щоб позбутися бактерій та інших хвороботворних мікробів, запасіться вологими серветками спеціально для авто. З їхньою допомогою можна дезінфікувати пластикові поверхні. Просочені поверхнево-активними речовинами, що миють, серветки швидко і ефективно видаляють пил, бруд і знезаражують гарячі точки.

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