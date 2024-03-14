Чому після заміни мастила може зашуміти або застукати двигун авто: детальне роз'яснення для водіїв

Якщо ви почули підозрілі звуки, то краще одразу звернутися до СТО

Іноді буває так, що водій замінив мастило, проте потім несподівано почав шуміти та стукати двигун автомобіля. До цього треба ставитися уважно, бо в разі ігнорування проблеми можна залишитися без машини або потім сплатити за ремонт значно більше.

"Телеграф" зібрав перелік основних причин, чому може шуміти або стукати мотор після заміни мастила. Підвищення рівня шуму або виникнення стукоту під час роботи ДВЗ може відзначатись як на нових двигунах, так і на агрегатах з пробігом. На одних моторах сторонні звуки чути тільки "на холодну", на інших двигун шумить постійно та незалежно від температури агрегату, на холостому ходу, під навантаженнями тощо.

Чому може "закапризувати" двигун після заміни мастила

Характерний стукіт може виникнути через неправильний рівень мастила. Двигун може працювати несправно як у разі нестачі, так і за надлишку мастильного матеріалу.

Загалом, шуміти в моторі можуть різні приводи (ролики або ланцюг ГРМ), а також стукіт може з'явитися в області клапанної кришки. Окрім того, джерелом шумів можуть бути навісні агрегати (генератор, ГУР, компресор кондиціонера) або інші конструктивні елементи, наприклад масляний насос системи мастила або водяний насос системи охолодження.

Використання промивання перед заміною мастила часто призводить до тієї ситуації, коли після його заміни застукав двигун. Якщо мотор, особливо з солідним пробігом, перед заливкою свіжого мастильного матеріалу активно промивався, тоді цілком можлива поява шуму або стукоту в окремих його вузлах.

Також причина може бути пов'язана з проблемами мастильного фільтра. Стук у двигуні може з'явитися, якщо деталь неправильно встановлена, з неї не знято упаковочну плівку, або вона забилася. Так само характерний стукіт може свідчити про те, що двигуну потрібен час для досягнення достатнього тиску мастила. Зазвичай на це потрібно кілька секунд.

Мастильний матеріал, який не підходить для даного типу двигуна, низькоякісний дешевий продукт або відверта підробка може стати причиною того, що після заміни масла в двигуні з'явився шум. У подібній ситуації рекомендується негайно злити таку олію. Справа в тому, що поява шуму або стукоту двигуна вказує на те, що мастило не виконує своїх захисних властивостей. Для того щоб уникнути подібних ризиків, рекомендується купувати олії, які допущені самим виробником силового агрегату для використання в конкретному двигуні.

Ще однією причиною шумів може бути несправна помпа чи забруднені масляні канали. Окрім того, після заміни масла двигун може стукати, якщо до цього він був несправний і у нього залили присадки, які роблять оливу густішою.

Тож, у разі тих або інших проблем треба негайно звернутися до фахівців. Своєчасне вирішення цієї негаразди поверне двигун в авто до робочого режиму.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, від чого можуть пітніти вікна в авто. Ця проблема найбільш актуальна після зими.