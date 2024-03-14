Прислухайтеся та придивіться: які є основні ознаки несправності двигуна в авто

Головне — вчасно виявити проблему та звернутися до фахівців на СТО

Двигун в автомобілі — чи не найголовніша його складова. Утім, як і всі інші запчастини, він здатен виходити з ладу. Якщо почули якийсь дивний звук чи зрозуміли, що ваше авто працює повільніше, то тут вже треба насторожитися.

"Телеграф" підготував для автомобілістів перелік основних ознак того, що ваш двигун є несправним та, відповідно, потребує ремонту. Одразу зазначимо, що в ситуації з мотором завжди треба прислухатися до звуків та іноді його оглядати, бо якщо не помітити вчасно проблему, то можна потім переплатити або взагалі залишитися без "залізної ластівки".

Які є основні ознаки несправності двигуна

Якщо брати шуми, то тут варто звернути увагу на стукіт, верески та скрегіт. Якщо почули якийсь дивний стукіт, то, швидше за все, підшипники штока зношені або надто ослаблені. Підшипники, швидше за все, скоро вийдуть з ладу, і їздити в такому стані не рекомендується, доки вони не будуть повністю перевірені та відремонтовані.

Якщо є якийсь вереск, то може бути проблема з ременем вентилятора. Якщо він не дуже бовтається, ви можете відремонтувати його самостійно — подивіться в посібнику до вашого автомобіля будь-які процедури ремонту, щоб затягнути його. В іншому випадку, якщо він занадто зношений, вам може знадобитися його заміна.

Скрегіт, своєю чергою, говорить про те, що ваші передні гальмівні колодки збриваються щоразу, коли ви виїжджаєте на дорогу. Тут вже одразу треба прямувати до сервісного центру. І до того ж, усі ці звуки шалено дратують. Окрім того, ознакою несправності двигуна є також стрибки, посмикування та коливання. Тут причинами може бути: засмічення паливних фільтрів, несправність блоку керування двигуна, а також невчасна заміна олії.

Також до переліку несправностей двигуна говорять й втрата потужності двигуна. Тут може бути невелика затримка після натискання на педаль акселератора, або він не набирає обертів, як має, чи грубо звучить на холостому ходу? Також проблема може полягати через зношення циліндропоршевої групи та падіння компресії. А може бути і через детонацію або закоксовування випускного тракту. Усі ці симптоми можуть бути ознакою основної проблеми із двигуном. Дрібні проблеми, такі як брудний повітряний фільтр легко вирішити, але не слід залишати це на потім для інших несправностей.

Також значущими індикаторами, які вказують на несправність двигуна автомобіля, є: Check oil/Oil level low (перевірте масло/низький рівень масла), Oil pressure low (низький тиск масла) і Check engine (перевірте двигун). Останній спалахує, коли з мотором "щось пішло не так", хоча їздити він ще може. Важливу роль відіграють й свічки запалювання, які можуть бути зношені та пошкоджені. Якщо свічки запалювання швидко змінюють колір і обростають нагаром, швидше за все вони були браковані чи неправильно підібрані. Якщо свічки стають причиною збоїв у моторі, то це може бути ознакою використання неякісного бензину та олії. Свічки – витратний матеріал, який потрібно міняти регулярно, у тому числі після виправлення неполадок у двигуні.

Помітили пляму олії чи рідини під тим місцем, де було припарковано вашу машину? Це може вказувати на серйозну проблему з двигуном, наприклад на витік олії або охолоджувальної рідини/антифризу.

Тимчасовий інтервал перевірки ДВЗ може бути будь-яким, але для профілактики рекомендується оглядати його не рідше одного разу на тиждень. Якщо виявили якісь негаразди, то краще одразу звернутися на СТО.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ознакою поганої роботи двигуна може слугувати й колір диму з вихлопної в авто. Особливо, на цю проблему варто звернути увагу в теплу та суху погоду.