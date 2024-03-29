Скільки можна випити пива, вина і горілки, щоб Драгер не показав перевищення: розрахунок

Не сідає за кермо напідпитку!

На сьогодні в Україні допустима норма алкоголю в крові для керування транспортними засобами 0,2 ‰ проміле. Та мало хто знає, скільки ж цих 0,2 проміле буде у перерахунку на келихи та склянки різного виду алкоголю.

Якщо говорити просто — скільки можна випити, щоб вас не оштрафували. "Телеграф" розібрався, скільки проміле дає пиво, горілка та вино і скільки можна випити водію, щоб Драгер був чистим. Щоб перерахувати 0,2 проміле алкоголю в крові на склянки або келихи різного виду алкоголю, виміряємо алкоголь у мілілітрах.

1 проміле (‰) означає, що в кожних 1000 мілілітрів крові міститься 1 грам чистого етилового спирту. Тому, якщо допустима норма 0,2 проміле, це означає, що в кожних 1000 мілілітрів крові міститься 0,2 грама чистого етилового спирту.

Проте кожен організм реагує по-різному. Має значення вага людини, кількість крові в її організмі, чи їла вона до вживання алкоголю та інші показники.

Скільки проміле має пиво, вино та горілка

За орієнтовне значення візьмемо чоловіка вагою близько 80 кг та зростом 180 км. Якщо за годину випити три чарки горілки, то за 2 години буде результат 0,69. Лише за 7 годин алкоголь виведеться з організму.

Якщо чоловік вип’є чотири бокали пива протягом 2 годин, то за годину після початку розпивання алкотестер покаже 1,3 проміле. Треба буде чекати 10 годин, щоб алкотестер показав 0 проміле.

1 бокал пива за годину після вживання покаже 0,38 проміле, що уже є перевищенням. Одна чарка горілки за годину після того, як її випили, дасть результат у 0,27 проміле.

Для тих, хто трішки заплутався, є онлайн алкотестер. Туди можна ввести свої дані, включно з вагою, об’ємом та типом випитого алкоголю, і онлайн калькулятор покаже, коли вам можна сідати за кермо. Проте не можна йому на 100% довіряти. Краще взагалі не сідати за кермо, коли ви випили, навіть якщо зовсім трішки.

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