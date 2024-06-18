Українці у Європі можуть нарватися на великий штраф за одну витівку за кермом: у нас це не заборонено

Щоб подорож пройшла гладко, важливо заздалегідь ознайомитись із іспанським дорожнім законодавством

Іспанія – країна яскравих фарб, смачної кухні та багатої культури. Однак для українців, які вирішили дослідити її мальовничі куточки на власному чи орендованому автомобілі, важливо знати про місцеві правила дорожнього руху, інакше не допоможе навіть страховка.

Незнання закону, як відомо, не звільняє від відповідальності, а іспанська влада дуже серйозно ставиться до безпеки на дорогах. Іспанія має одні із найсуворіших правил дорожнього руху в Європі.

На які штрафи можна нарватися в Іспанії

Почнемо із дрібних, але важливих нюансів. Розмови по телефону без гарнітури, гучна музика у житлових кварталах або використання сигналу без причини можуть обернутися штрафом у 80-100 євро. Куріння чи розмови по мобільному на автозаправних станціях також заборонені та караються штрафом близько 90 євро. А ось висовування частин тіла з вікна може коштувати від 80 до 100 євро.

Більш серйозні порушення, такі як керування босоніж, без футболки, споживання їжі або макіяж за кермом, можуть коштувати вам 200 євро. Не варто також забувати про аварійне обладнання в машині – його відсутність також загрожує штрафом у 200 євро. Навушники або шапки за кермом обійдуться в ту саму суму.

Але найбільші штрафи чекають на тих, хто нехтує основними правилами безпеки. Водіння в нетверезому стані може коштувати 500-1000 євро, а проїзд на червоне світло – 200-300 євро. Перевищення швидкості карається штрафами від 100 до 600 євро, залежно від ступеня порушення. Безпричинне різке гальмування або зупинка на дорозі може коштувати 500 євро.

Варто пам’ятати, що іспанська влада дуже серйозно ставиться до захисту довкілля. Викидання недопалків з вікна машини може призвести до штрафу у 200 євро, а миття або ремонт автомобіля прямо на вулиці — до колосального штрафу в 3000 євро. Паркування на піску природної території, що охороняється, може обійтися аж у 6000 євро!

Не варто також забувати про документи. Їхня відсутність або відсутність реєстраційних номерів може призвести до штрафу до 1500 євро. А наявність блокатора радара легко виявить інспектор, і це буде коштувати вам 6000 євро.

Штрафи рекомендується оплачувати на місці готівкою або протягом 20 днів через інтернет зі знижкою 50%. Повідомлення про штрафи надходять на адресу реєстрації водія або власника машини.

Іспанська влада прагне привчити водіїв до безпечного водіння, тому дотримання правил дозволить уникнути неприємностей. Мандруючи Іспанією, важливо дотримуватися місцевих правил дорожнього руху.

Раніше "Телеграф" писав, які документи потрібно взяти із собою для подорожі за кордон авто. Відсутність хоча б одного з них може бути підставою для відмови у проходженні кордону.