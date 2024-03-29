Сколько можно выпить пива, вина и водки, чтобы Драгер не показал превышения: расчет

Не садится за руль под хмельком!

На сегодняшний день в Украине допустима норма алкоголя в крови для управления транспортными средствами 0,2 ‰ промилле. Но немногие знают, сколько же этих 0,2 промилле будет в пересчете на бокалы и стаканы разного вида алкоголя.

Если говорить просто – сколько можно выпить, чтобы вас не оштрафовали. "Телеграф" разобрался, сколько промилле дает пиво, водка и вино и сколько можно выпить водителю, чтобы Драгер был чист. Чтобы перечислить 0,2 промилле алкоголя в крови на стаканы или бокалы разного вида алкоголя, измерим алкоголь в миллилитрах.

1 промилле (‰) означает, что в каждые 1000 миллилитров крови содержится 1 грамм чистого этилового спирта. Поэтому, если допустимая норма 0,2 промилле, это означает, что в каждые 1000 миллилитров крови содержится 0,2 г чистого этилового спирта.

Однако каждый организм реагирует по-разному. Имеет значение вес человека, количество крови в его организме, ел ли он до употребления алкоголя и другие показатели.

Сколько промилле имеет пиво, вино и водка

За ориентировочное значение возьмем мужчину весом около 80 кг и ростом 180 см. Если за час выпить три рюмки водки, то через 2 часа будет результат 0,69. Только через 7 часов алкоголь выведется из организма.

Если мужчина выпьет четыре бокала пива в течение 2 часов, то через час после начала распития алкотестер покажет 1,3 промилле. Надо будет ждать 10 часов, чтобы алкотестер показал 0 промилле.

1 бокал пива в час после употребления покажет 0,38 промилле, что уже является превышением. Одна рюмка водки через час после того, как ее выпили, даст результат в 0,27 промилле.

Для тех, кто немного запутался, есть онлайн алкотестер. Туда можно ввести свои данные, включая вес, объем и тип выпитого алкоголя, и онлайн калькулятор покажет, когда вам можно садиться за руль. Однако нельзя ему на 100% доверять. Лучше вообще не садиться за руль, когда вы выпили, даже если совсем немного.

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