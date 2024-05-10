Ви отримаєте штраф за цю безневинну звичку за кермом: за що доведеться заплатити 510 грн

Для розмов по телефону за кермом існують спеціальні пристрої

Безпека на дорозі — це не просто закон, це прояв уваги та поваги до життя себе та інших. Одним із найпоширеніших порушень, що створює аварійні ситуації, є використання мобільного телефону під час водіння.

Патрульна поліція нагадує усім, хто сідає за кермо автомобіля: для спілкування є безпечні альтернативи, такі як гарнітури або мультимедійні системи. Це дозволяє залишатися сконцентрованим на дорозі, уникати небезпеки відволікання уваги.

Скільки доведеться заплатити за телефон за кермом

Згідно з Правилами дорожнього руху України, користуватися телефоном у руках під час водіння заборонено. Порушення цієї вимоги має свої наслідки, включаючи адміністративні санкції та штрафи.

Кодексу України про адміністративні правопорушення каже, що за це загрожують щонайменше штрафи:

розмова з телефоном у руці – 510 гривень (постанову виносять одразу)

(постанову виносять одразу) створення аварійної ситуації — штраф 1445 гривень або позбавлення прав на строк від 6 до 12 місяців (у судовому порядку).

Проте найважливіше – це не штрафи, а ваше та чуже життя. Не ризикуйте безпекою себе та інших, кермуйте відповідально.

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