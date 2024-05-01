Ніби ракета летить: шалені гонки на Ferrari під час тривоги налякали одеситів (відео)

Водій за кермом елітного авто

Здавалось би, українців уже нічим не налякати. Проте звуки реактивних двигунів, безпілотників, ракет та інші шуми таки можуть стати причиною тривоги українців. Особливо це питання актуальне в Одесі, яка щодня потерпає від росіян.

Зокрема, нещодавно посеред Одеси водій на Ferrari просто під час тривоги налякали мешканців міста. Коли звучить сирена, українці і так перебувають в напряженому стані, так ще й доводиться звикати до звуків гоночних авто. Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі "Одеса як вона є".

Що пропонують нардепи

Нещодавно на розгляд народних депутатів внесли законопроєкт, який передбачає покарання для власників авто, які переобладнали авто незаконними шумовими приладами і зловживають цим у межах міст. Перше таке правопорушення пропонують карати штрафом у розмірі 17 тисяч гривень, за повторне протягом року передбачається подвійна сума. Також таких водіїв, які порушили вдруге за рік, будуть обмежувати у правах керування транспортними засобами.

Як заявив нардеп В’ячеслав Медяник, який є одним з авторів законопроєкту, він буде стосуватись лише недобросовісних громадян, які зловживають незаконними шумовими приладами. Такі обмеження є в Європі — там існують спеціальні камери, що фіксують шум від автомобіля. Далі вони передають дані Нацполіції. У США штраф за таке порушення складає 875 доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал з "Укрпоштою" та продажем авто з аукціону. Керівництво пошти розкритикували через це рішення, а в компанії відповіли нецензурною лексикою.