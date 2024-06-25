Свіжий огляд авторинку у Луцьку: автоблогер показав цікаві варіанти до 7500 доларів (фото, відео)

За таку суму можна розраховувати на непогане авто.

Вибір автомобіля — завдання не з простих, особливо коли бюджет обмежений. Кожен покупець прагне знайти оптимальне співвідношення ціни та якості, не жертвуючи при цьому надійністю та комфортом.

Ця дилема стає ще гострішою, коли йдеться про придбання вживаного авто за суму до 7500 доларів. Блогер Andriy Auto дослідив місцеві пропозиції і виявив низку цікавих варіантів, які можуть стати чудовим вибором для тих, хто шукає доступне, але якісне авто.

Volkswagen Golf

За 7400 доларів продається Volkswagen Golf 2009 року випуску. Автомобіль пригнано з-за кордону і ще не розмитнено. Пробіг — 173 тисячі. Машина в популярному кузові хетчбек, на механіці. Є мультимедіа.

Peugeot 5008

Автомобіль 2010 року з 1,6-літровим дизельним двигуном. Цікаво, що машина семимісна. Пробіг — 277 тисяч кілометрів, ручна коробка передач. Авто має парктроніки спереду та ззаду. Ціна — 7700.

Volkswagen Touran

Автомобіль 2008 року випуску з коробкою автомат оцінили в 7400 доларів. Заявлений пробіг від власника — 241 тисяча кілометрів. Під капотом — 1,4-літровий двигун.

Renault Mégane

Renault Mégane третього покоління 2012 року оснащене 1,5-літровим дизельним двигуном та 6-ступеневою механікою. Ціна — 7600.

Opel Zafira

І знову семимісне дизельне авто, 2009 року випуску. Об’єм двигуна — 1,7 літра. Ціна — 6700. Пробіг не вказано.

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