Алкогольний калькулятор для водія: у яких випадках він знадобиться і як працює

У будь-якому разі не варто сідати за кермо напідпитку

Зараз в Україні допустима норма алкоголю в крові для водія складає 0,2 проміле. Це майже нульовий ступінь сп’яніння, яка є безсимптомною. Тобто вона не позначається на поведінці водія за кермом і його увазі.

Зазначимо, що в деяких країнах світу встановлено норму у 0 проміле, а в інших дозволено більший ступінь сп’яніння — 0,5 і навіть 0,8‰ (у деяких штатах США). Та скільки ж це у склянках, пляшках і т.д. Порахувати це і дізнатись, за який проміжок часу після споживання алкоголю водіям можна сідати за кермо, допоможе алкогольний калькулятор чи алкотестер онлайн. Розповідаємо, як він працює.

Алкогольний калькулятор онлайн: як він працює

Алкотестер онлайн враховує, яка концентрація спирту в крові є у людини і показує орієнтовний час його виведення з організму. Такі сервіси працюють на основі формули Відмарка, яка є всесвітньо визнаною і вважається точною.

Формула Відмарка — це математична формула, яка використовується для розрахунку концентрації алкоголю в крові (КАК) на основі кількості випитого алкоголю, ваги людини та статі.

Формула:

КАК = (A × r) / (W × 0.7) для чоловіків

КАК = (A × r) / (W × 0.6) для жінок

де:

КАК — концентрація алкоголю в крові (г/л);

— концентрація алкоголю в крові (г/л); A — кількість випитого чистого алкоголю (в грамах);

— кількість випитого чистого алкоголю (в грамах); r — коефіцієнт розподілу Відмарка (0.7 для чоловіків, 0.6 для жінок);

— коефіцієнт розподілу Відмарка (0.7 для чоловіків, 0.6 для жінок); W — вага людини (в кг).

Варто зазначити, що фактична КАК може варіюватися залежно від ряду факторів, таких як: швидкість метаболізму, прийому їжі, втоми, лікарських препаратів тощо.

Не рекомендується сідати за кермо після вживання алкоголю. Навіть невелика кількість алкоголю може погіршити вашу реакцію і координацію, що може призвести до нещасного випадку.

Раніше "Телеграф" писав, скільки можна випити пива, вина і горілки, щоб Драгер не показав перевищення. Є простий метод розрахунку.