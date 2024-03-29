Перевалить за 60 грн/літр? Що буде з цінами на пальне найближчим часом та як на це вплине можливе підвищення акцизу

На вартість бензину, дизеля та скрапленого газу впливає декілька чинників

Як відомо, в Україні продовжує підійматися ціна на всі види пального. Але чи варто чекати на зростання вартості бензину, дизеля та автогазу в квітні?

Так, в коментарі "Телеграфу" президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук розповів, на що чекати водіям найближчим часом щодо цін на пальне та на скільки може зрости його вартість, якщо все ж ухвалять законопроєкт про підвищення акцизу на пальне.

Зазначимо, що днями Уряд на засіданні схвалив законопроєкт, яким пропонується підвищити акциз, зокрема, на пальне. Це лише проєкт закону, який ще повинен пройти Верховну Раду.

Щодо можливого продовження зростання цін на пальне, то Косянчук вважає, що така тенденція триватиме й надалі. Він наголосив на тому, що зараз пробуджується попит, а тому тут спрацьовує ефект попит-пропозиція. Окрім того, зараз починаються сільгоспроботи і споживання буде збільшуватися, тому і ціни будуть підійматися.

Окремим фактором, як сказав Косянчук, який може вплинути на вартість пального — цінова ситуація на європейських біржах. Експерт зазначив, що сьогодні левова частка пального в Україні — імпортна складова і ми залежимо від тих цін.

Окремо Косянчук торкнувся теми й можливого підвищення акцизу на пальне. Він сказав, що в разі ухвалення цього законопроєкту щодо його підвищення, то будуть певні умови до подорожчання по бензину на 1,5 грн/літр, дизелю — майже на 2 грн/літр та на 18 коп./літр — по скрапленому газу. Фахівець також зазначив, що підвищення акцизів — додатковий тиск на споживача і це все буде знову за рахунок громадян. Так, додатково на рік з акцизу можна отримати до 20 млрд грн, але виникає питання, куди саме будут направлені ці кошти…

Окремо на ціни на пальне впливає й курс гривні. Косянчук наголосив. що акцизи нам нараховують в євро, платимо ми в доларах, а потім з курсу гривні платимо податки. Він акцентував увагу на тому, що від курсу гривні залежить вартість пального більше порівняно з ціною ресурсу на європейському ринку, бо поки там ресурс куплять, поки його привезуть, поки відпрацюють ті запаси, які мають мережі на сьогодні… А вже потім на вартість пального вплиматимуть ціни, за якими його закупили.

Тож, як бачимо, не виключений варіант, що вже незабаром можна буде побачити на стелах АЗС ціну на пальне 60 грн/літр і більше. Утім, чи станеться це — покаже лише час.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки коштує 1 км дороги автомобілем на дизелі, бензині, газі та електриці. Авто з ГБО — не найекономічніший вид транспорту.