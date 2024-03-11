За якої оптимальної швидкості руху авто можна заощадити пальне: ефективні рекомендації водіям

На це впливає декілька факторів

Через постійне підвищення цін на пальне питання його заощадження для автомобілістів завжди актуальне. Економія пального включає в себе безліч факторів, одним із яких є швидкість.

"Телеграф" підготував для водіїв ефективні рекомендації того, якою повинна бути оптимальна швидкість, аби заощадити використання бензину та дизеля в машині. Одразу зазначимо, що на це впливає дорожнє покриття, манера водіння, якість пального, навантаження на двигун та його потужність, а також тип транспортного засобу та його стан.

Якою повинна бути оптимальна швидкість для заощадження пального

Як не дивно, але авто споживає пального менше на трасі, ніж у місті. Через постійне гальмування та набор швидкості витрата пального збільшується. Водіїв та автовласників дещо напружує той факт, що в технічних характеристиках машини виробником вказується одне значення показника витрат пального на кілометр шляху, а в реальності ця цифра більша.

Отже, найменше бензину або дизеля буде витрачатися за невеликих обертах на високій передачі. На початку руху потрібно плавно приблизно в районі 25 секунд розганятися до 50 км/год, а на тахометрі має бути не більше 1,5 тисяч об/хв. Якщо брати до уваги бюджетний автомобіль, то оптимальна швидкість його руху повинна бути 65-85 км/год. На ідеальній трасі можлива економія пального й за швидкості в 90-95 км/год.

Якщо спиратися на дослідження автоекспертів, то виходить наступна картина щодо збільшення витрати пального: за 96 км/год — на 3%, 104,6 км/год — на 8%, 112,6 км/год — на 17%, 120,7 км/год — на 23%, 128,76 км/год — на 28%. Загалом, експерти радять навчитися використовувати інерцію під час їзди, а також рідше зменшувати швидкість.

Крім того, не забувайте контролювати тиск у шинах (доведено, що якщо тиск у шинах нижче за норму на 0,4 атмосфери, то витрата пального збільшується на 10%). Також не треба возити у багажнику предмети, якими ви не користуєтеся, не допускайте забруднення повітряного фільтра, не заправляйте паливний бак бензином із меншим октановим числом, ніж рекомендує автовиробник.

Утім, у жодному разі не забувайте про правила безпеки, а саме — штраф за перевищення швидкості. Наразі в Україні дозволена максимальна швидкість транспортних засобів у пішохідній та житловій зоні становить 20 км/год, у населених пунктах — не більше 50 км/год, для водіїв зі стажем менше двох років — до 70 км/год, на дорозі з подвійною лінією — не більше 90 км/год, на дорозі з розділювальною смугою — не більше 110 км/год, на автомагістралі — не більше 130 км/год, а під час буксирування швидкість не повинна перевищувати 50 км/год.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яким чином можна перевірити якість бензину в домашніх умовах. За належне пальне ваша машина "дякуватиме" вам ще достатньо часу.