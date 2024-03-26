Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизель: скільки тепер коштує ними заправитися

І знову вартість скорегована в бік подорожчання

В Україні мережі АЗС знову змінили ціни на бензин та дизель. Так, ці види пального вчергове показали здорожчання.

Про це повідомляє Enkorr. Минулого тижня було показано швидке зростання цін на пальне в ОККО та WOG. Новини цієї неділі розкрили, що це тенденція охопила більшість інших мереж, включаючи навіть тих, хто спочатку не виявляв особливого ентузіазму щодо підвищення.

Які ціни на бензин та дизель на українських АЗС

Наприклад, в мережі "Авантаж 7" ціни на пальне зросли найбільше по всій країні, збільшившись на 1,50 грн/л до 49,95 грн/л для бензину А-95 та дизельного палива. Аналогічні підвищення цін були помічені і в інших мережах, таких як "БРСМ-Нафта". У нього А-95 здорожчав на 1,09 грн/л, до 50,60 грн/л, дизпальне — на 1,03 грн/л, до 50,34 грн/л. Відповідно до стратегії останнього часу оператор нерівномірно переглядав ціни у мережі. Так, А-95-й на АЗК у Черкаській області здорожчав на 1,80 грн/л (до 47,79 грн/л), тоді як у Закарпатській і Кіровоградській областях — на 0,80 грн/л (50,79 грн/л). Дизпальне найбільше здорожчало у Запорізькій області — на 1,50 грн/л, до 49,49 грн/л, найменше — у Черкаській, на 0,50 грн/л, до 48,49 грн/л.

Цінова активність у мережах середнього цінового діапазону виявилася меншою в порівнянні з попереднім тижнем, коли основний потенціал збільшення цін вже було вичерпано. Щодо преміум-сегменту, то тут зміни майже не помітні, за винятком SOCAR, який додав 1 грн/л до цін на своїх АЗК. Наразі різниця між цінами у преміум- і дискаунт-мережах зменшилася майже на 1 грн/л і становить 7,38 грн/л для бензину і 7,51 грн/л для дизельного пального.

Незважаючи на зростання цін, попит на пальне залишається на низькому рівні. Це може бути позитивним сигналом для ринку, але поки що радіти можуть лише рітейлери, які спостерігають зростання маржинальності. До вашої уваги вартість бензину та дизеля на інших українських АЗС.

Ціни на бензин та дизель

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