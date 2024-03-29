Перевалит за 60 грн/литр? Что будет с ценами на топливо в ближайшее время и как на это повлияет возможное повышение акциза

На стоимость бензина, дизеля и сжиженного газа влияет несколько факторов

Как известно, в Украине продолжают подниматься цена на все виды горючего. Но стоит ли ожидать роста стоимости бензина, дизеля и автогаза в апреле?

Так, в комментарии "Телеграфу" президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук рассказал, чего ждать водителям в ближайшее время относительно цен на топливо и на сколько может вырасти его стоимость, если все же примут законопроект о повышении акциза на топливо.

Отметим, что на днях Правительство на заседании одобрило законопроект, которым предлагается повысить акциз, в частности, на горючее. Это лишь проект закона, который еще предстоит пройти Верховной Раде.

Что касается возможного продолжения роста цен на топливо, то Косянчук считает, что такая тенденция будет продолжаться и дальше. Он отметил, что сейчас пробуждается спрос, а потому здесь срабатывает эффект спрос-предложение. Кроме того, сейчас начинаются сельхозработы и потребление будет увеличиваться, поэтому цены будут подниматься.

Отдельным фактором, как сказал Косянчук, может повлиять на стоимость горючего — ценовая ситуация на европейских биржах. Эксперт отметил, что сегодня львиная доля горючего в Украине — импортная составляющая, и мы зависим от тех цен.

Отдельно Косянчук затронул тему и возможное повышение акциза на горючее. Он сказал, что в случае принятия этого законопроекта о его повышении, то будут определенные условия для подорожания по бензину на 1,5 грн/литр, дизеля — почти на 2 грн/литр и на 18 коп./литр — по сжиженному газу. Специалист также отметил, что повышение акцизов — дополнительное давление на потребителя, и это все будет снова за счет граждан. Да, дополнительно на год с акциза можно получить до 20 млрд грн, но возникает вопрос, куда именно будут направлены эти средства…

Отдельно на цены на горючее влияет и курс гривны. Косянчук подчеркнул. что акцизы нам начисляют в евро, платим мы в долларах, а затем с курса гривны платим налоги. Он акцентировал внимание на том, что от курса гривны зависит стоимость горючего больше по сравнению с ценой ресурса на европейском рынке, потому что пока там ресурс купят, пока его привезут, пока отработают те запасы, которые имеют сети на сегодняшний день… А уже потом на стоимость горючего будут влиять цены, по которым его закупили.

Так что, как видим, не исключен вариант, что уже в скором времени можно будет увидеть на стелах АЗС цену на горючее 60 грн/литр и больше. Впрочем, произойдет ли это покажет только время.

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