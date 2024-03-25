Скільки коштує 1 км дороги вашим автомобілем на бензині, дизелі, газі та електриці

Авто з ГБО — не найекономніший вид транспорту

Кожен із нас хоче, щоб автомобіль був економним. А ще краще — щоб на нього взагалі не потрібно було витрачати гроші.

На жаль, так не буває. Коли ти володієш авто, маєш бути готовим до планових (бензин, мастило, ТО, літні/зимові шини), а також позапланових (наприклад, ремонт) витрат. На щастя, сучасні автомобілі споживають набагато менше пального, ніж, наприклад, 10 років тому. Але і пальне зараз дороге. "Телеграф" порахував, на якому автомобілі їздити найекономніше — на дизельному, бензиновому, електричному чи з ГБО. Розповідаємо, як вирахувати, скільки коштує 1 км шляху саме вашою автівкою.

Розрахунок вартості 1 км пробігу на бензині

Щоб визначити, скільки коштує 1 км дороги вашим авто, скористайтесь такою формулою: вартість 1 км = (Витрата бензину / 100) * Ціна бензину.

Витрата бензину вимірюється в літрах на 100 км (л/100 км). Цю інформацію можна знайти в технічному паспорті вашого авто або на вебсайті виробника.

Наприклад, Renault Duster витрачає близько 8,4 л/100 км. Ціна бензину станом на 25 березня — 53,32 грн/л.

Звідси випливає, що вартість 1 км = (8,4 / 100) * 53,32 = 4,48 грн/км. Це означає, що в цьому прикладі 1 км пробігу на Renault Duster коштує 4,48 грн.

Розрахунок вартості 1 км пробігу на дизелі

Наприклад, візьмемо Skoda Octavia 2.0 TDI з 6-ступеневою МКПП. Витрата дизельного пального цього авто складає 5,1 л/100 км (комбінований цикл). Ціна дизельного пального: 53,68 грн/л (станом на 25 березня).

Розрахунок: вартість 1 км = (5,1 / 100) * 53,68 = 2,74 грн/км Отже, в цьому прикладі 1 км пробігу на Skoda Octavia 2.0 TDI при вартості дизеля 53,68 грн/л коштує 2,74 грн.

Розрахунок вартості 1 км пробігу авто з ГБО

Наприклад, візьмемо Renault Logan 1.6 MPI з ГБО. Витрата газу складає близько 9,5 л/100 км (комбінований цикл). Ціна газу в Україні сьогодні 28,11 грн/л.

Розрахунок: вартість 1 км = (9,5 / 100) * 28,11 = 2,67 грн/км. Отже, в цьому прикладі 1 км пробігу на Renault Logan 1.6 MPI з ГБО коштує 2,67 грн.

Розрахунок вартості 1 км пробігу для електрокара

Щоб розрахувати вартість 1 км пробігу на електрокарі, вам знадобиться знати витрату енергії вашого електрокара. Цю інформацію можна знайти в технічному паспорті або на вебсайті виробника. Витрата енергії зазвичай вимірюється в кіловат-годинах на 100 км (кВт⋅год/100 км). Також треба знати тариф на електроенергію. Цю інформацію можна отримати у вашого постачальника електроенергії.

До прикладу візьмемо Nissan Leaf 2021 з 40-кіловатною батареєю. Витрата енергії: 15 кВт-год/100 км (комбінований цикл). Ціна електроенергії: 2,64 грн/кВт-год (за умови, що ви будете підзаряджати електрокар вдома, а не на публічних зарядних станціях).

Спочатку розрахуємо, скільки кВт-год потрібно на 1 км: 15 кВт-год / 100 км = 0,15 кВт-год/км. Далі помножимо цю величину на ціну електроенергії: 0,15 кВт-год/км * 2,64 грн/кВт-год = 0,396 грн/км.

Отже, в цьому прикладі 1 км пробігу на Nissan Leaf 2021 з 40-кіловатною батареєю коштує 0,396 грн. Для точнішого розрахунку вартості 1 км пробігу можна використовувати спеціальні онлайн-калькулятори.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні зросли ціни на автогаз. Наприкінці тижня великі паливні мережі — ОККО і WOG — збільшили вартість газу.