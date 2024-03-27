"Якого біса?" Українцям розповіли, чому ростуть ціни на пальне

Українцям розповіли, що відбувається на ринку палива в Україні

Блокування кордонів, ріст курсу долара і багато інших чинників суттєво вплинули на вартість бензину в Україні. Ціни на АЗС уже кілька днів поспіль коригуються у бік здорожчання.

А тепер ще й нардепи хочуть підвищити акциз на пальне. Через це бензин може стати дорожчим ще на кілька гривень. Про збільшення вартості бензину, ріст курсу долара та інші економічні новини тижня говорили на YouTube-каналі "Телеграфа" у програмі "ПроГроші" журналісти Денис Безлюдько та Олександр Крамаренко.

Світові ціни потроху зростали, як розповідав "Телеграфу" Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95. Оператори в Україні довго тримали стабільні ціни, але тепер настав час наздоганяти світові ціни. Оператори змогли втримати ціни протягом 3 місяців (з початку року), поки не закінчились старі запаси. Вони мали закінчитись ще місяць тому, але різко впав попит на бензин — через блокування кордонів і мобілізацію (чоловіки бояться їздити авто).

Денис Безлюдько пояснює, чому у Раді пропонують підвищити акциз на пальне. Річ в економіці, яка сильно постраждала через війну. Кабмін вимушений шукати гроші будь-де, щоб наповнити бюджет. І тому розробив законопроєкт про підвищення цін, у тому числі на бензин. Експерт стверджує, що за умови того, що євро зростати не буде, бензин здорожчає на 7 гривень, а дизель — більше, ніж на 10.

Олександр Крамаренко вважає, що через це підвищаться ціни на все, і це закономірно. І ще — будуть зростати видатки на ЗСУ, адже вони є потужним споживачем палива, зокрема, дизелю. Крім того, починається посівна, яка також потребує великих запасів дизельного пального.

Та є надії на те, що нардепи не погодяться підняти акциз, вважає Денис Безлюдько. Він вважає, що здоровий глузд народних депутатів переможе.

Станом на сьогодні, 27 березня, вартість пального на АЗС, порівняно з учорашнім днем, зросла ще на кілька копійок.

A-95+ — 56,68 грн/л;

А-95 — 53,26 грн/л;

А-92 — 50,02 грн/л;

дизель — 53,57 грн/л;

автогаз — 28,07 грн/л.

Динаміка цін на пальне в Україні, за даними Мінфін, така:

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