Увімкнувся на приладовій панелі авто "cheek engine"? Про що це говорить та як це "скинути"

На його появу може впливати декілька факторів

Звичайно, що кожен водій мріє, аби з його автомобілем не було ніколи жодних проблем. Утім, це майже неможливо і, як наслідок, з'являються певні негаразди. Про деякі проблеми з машиною водій може дізнатися завдяки індикаторам на панелі приладів.

"Телеграф" вирішив розповісти про те, що робити автомобілісту, коли він побачив увімкнену на панелі приладів "cheek engine". Одразу зазначимо, що "check engine" – лампочка на панелі приладів транспортного засобу, яка свідчить про те, що двигун машини працює не нормально. Однак, як і будь-яка інша електроніка, він може подати сигнал помилково, тому одразу панікувати та їхати до автосервісу не варто. Проте, про все по порядку.

Через що може загорітися "check engine" на панелі приладів в авто

Загалом, перш ніж реагувати на "check engine", переконайтеся, що ви зупинилися в безпечному місці. Це може бути плече дороги або автозаправна станція. Подивіться на приборній панелі на інші світлові індикатори, які можуть сигналізувати про серйозні проблеми з автомобілем, такі як низький рівень мастила.

Іноді "check engine" може включатися через тимчасові помилки в електронних системах автомобіля. Спробуйте перезавантажити систему, вимкнувши двигун на декілька хвилин і потім знову запустивши його. Утім, якщо після цього "check engine" не зник, то тут проблема полягає в іншому.

Причиною може бути ушкодження кисневого давача чи його проводки. Трапляється, коли пропустили між коліс надто високий предмет або вдарилися про щось днище на бездоріжжі. Також на це може вплинути і неякісний бензин. Лампа спалахнула незабаром після відвідин бензоколонки? Системі керування двигуном рішуче не подобається ваш вибір АЗС. Може бути проблема у системі управління двигуном. Наприклад, вийшов з ладу один із давачів або його проводка.

Якщо лампа "check engine" спалахнула в дальній дорозі, оцініть, як змінилася поведінка автомобіля. Проконтролюйте динаміку розгону, тягу двигуна, ривки. Якщо помітних відхилень у поведінці машини немає, можна продовжувати рух. Утім, в разі виявлення проблем, треба завітати на СТО. Для цього не варто розганятися швидше, ніж 60 км/год, а оберти установки не повинні перевищувати 2500 за хвилину. Вимкніть непотрібні електроприлади від електромережі, щоб знизити навантаження та намагайтеся їхати акуратно, уникаючи різких гальмувань та розгонів.

Як можна прибрати "check engine"

Хороший спосіб очистити пам'ять електронного блоку керування від тимчасових помилок – від'єднати клему від акумуляторної батареї хвилин на десять. Допомогло – значить помилка була випадковою. Перевірте, чи щільно закрита кришка бензобака. Особливо часто така причина виникає після відвідин заправки. Порушення герметичності системи подачі палива завжди призводить до загоряння лампочки на приладовій панелі. Візуально перевірте стан запалювання. "Чек" може з'явитися через велику кількість нагару на поверхнях свічок, що не дозволяє коректним чином проводити струм.

Підсвічування "check engine" на приборній панелі автомобіля може бути сигналом про різноманітні проблеми, які потребують уваги. Важливо не ігнорувати цей сигнал і вжити відповідних заходів для діагностики та вирішення проблеми, щоб забезпечити безпеку та надійність вашого автомобіля. Хоча це може здатися побіжним або навіть тривіальним, ігнорування цього сигналу може призвести до серйозних проблем з автомобілем в майбутньому. Самостійно проведіть діагностику за допомогою портативного сканера ELM 327, що вставляється в роз'єм OBD II, і встановленого на смартфон або інший гаджет програми.

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