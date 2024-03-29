Рус

На замітку водіям: чи може всесезонний комплект шин стати заміною зимовим та літнім

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гідна альтернатива Новина оновлена 29 березня 2024, 10:09
Гідна альтернатива. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Важливо знати, у яких умовах можна користуватись єдиним комплектом шин

Всесезонні шини – це тип шин, які розроблені для використання протягом року, в різних погодних умовах, від спекотного літа до холодної зими. Їхній протектор має глибокі канавки, які забезпечують зчеплення на мокрому та сухому дорожньому покритті, а також на снігу.

Гума тут більш жорстка, ніж у літніх шин, але м'якша, ніж у зимових, щоб забезпечити баланс між зносостійкістю та зчепленням при низьких температурах.

Переваги всесезонних шин

  • Зручність: не потрібно міняти шини двічі на рік.
  • Економія: ви економите на вартості шин та шиномонтажу.
  • Підходять для м'якого клімату: якщо у вашому регіоні зима не дуже холодна, а літо не дуже спекотне, всесезонні шини можуть бути хорошим вибором.

Недоліки всесезонних шин

  • Не такі ефективні, як літні та зимові шини. Влітку вони не забезпечують такого ж зчеплення, як літні шини, а взимку – не такого ж, як зимові.
  • Не підходять для екстремальних погодних умов. Якщо ви живете в регіоні з суворою зимою або спекотним літом, краще використовувати сезонні шини.

Важливо

  • Вибирайте всесезонні шини з відповідним індексом швидкості та навантаженням.
  • Регулярно перевіряйте тиск у шинах.
  • Не використовуйте всесезонні шини, якщо зношення протектора понад 4 мм.

Чи підходять вам всесезонні шини?

Всесезонні шини – це компроміс між літніми та зимовими шинами. Чи можуть вони повноцінно замінити комплект сезонних шин? Відповідь неоднозначна і залежить від ваших потреб та умов експлуатації, клімату, стилю водіння та бюджету. Якщо ви живете в регіоні з м'яким кліматом, не їздите в екстремальних погодних умовах і хочете заощадити гроші, всесезонні шини можуть бути для вас хорошим вибором.

Раніше "Телеграф" писав, чому водії обирають азот для накачування шин автомобіля. Це знають далеко не всі.

Теги:
#Авто #Авто новини #Новини авто #Шини