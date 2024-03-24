Частіше, ніж ви гадаєте: коли та як варто перевіряти рівень мастила в двигуні авто

Це один з найважливіших показників, який впливає на роботу та довговічність мотора.

Перевірка рівня мастила в двигуні є однією з ключових процедур з обслуговування транспортного засобу, що відіграє критичну роль у забезпеченні ефективної роботи двигуна і тривалості його служби. Вірно визначити час і спосіб перевірки мастила — це важлива відповідальність для власника автомобіля.

"Телеграф" зібрав для водіїв ключові поради щодо того, коли саме варто перевіряти рівень мастила в двигуні та яким чином це робиться. Зазначимо, що сама процедура не є якоюсь складною, проте до неї треба підходити дуже серйозно.

Як часто треба перевіряти рівень мастила в двигуні авто

Регулярність перевірок мастила — це найважливіший аспект. Зазвичай рекомендується перевіряти його щоразу перед подальшим використанням автомобіля або не рідше одного разу на кожні 1000 кілометрів подорожі.

Якщо ви плануєте тривалу подорож або використання автомобіля у важких умовах, наприклад, в екстремальних погодних умовах або на великих відстанях, розгляньте можливість перевірки мастила перед від'їздом і після прибуття. Це допоможе вам визначити, чи не було витоку масла.

Які є способи перевірки

Візуальна перевірка: завжди перевіряйте рівень мастила за допомогою вимірювальної палички, яка вбудована у багато сучасних автомобілів. Відкрийте капот і знайдіть вимірювальну паличку, витягніть її, витріть і перевірте рівень мастила за вказівками виробника автомобіля. Він повинен бути між мітками MIN і MAX. Якщо рівень мастила нижче позначки MIN, долийте масло. Перед цим треба заглушити двигун і дати йому охолонути протягом 10-15 хвилин.

Електронні системи: деякі нові моделі автомобілів оснащені електронними системами моніторингу, які автоматично вказують на рівень мастила. Вони надають інформацію на бортовому комп'ютері або за допомогою спеціальних датчиків.

Окрім того, завжди переконуйтеся, що використовуєте рекомендоване виробником автомобіля мастило, щоб забезпечити оптимальну роботу двигуна і тривалість його служби. Не рекомендується змішувати масла різних марок. Якщо у вас виникають сумніви щодо процесу перевірки мастила або виявлено будь-які проблеми, негайно звертайтеся до кваліфікованого механіка для додаткової допомоги та консультацій.

Перевірка рівня мастила — це простий, але важливий елемент обслуговування автомобіля, який може значно вплинути на тривалість його служби та продуктивність. Дотримання правильних методів перевірки та відповідних інтервалів є ключем до збереження вашого автомобіля в хорошому робочому стані на тривалий час.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому після заміни мастила може зашуміти або застукати двигун авто. Якщо ви почули підозрілі звуки, то краще одразу звернутися до СТО.