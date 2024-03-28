Про це знають далеко не всі: чому водії обирають азот для накачування шин автомобіля

Він має певні переваги перед кислородом та стає все більш популярним

Вибір правильного газу для накачування шин автомобіля — це тема, яка часто стає предметом дискусій серед водіїв. Серед різних альтернатив азот часто знаходиться на вершині списку.

"Телеграф" вирішив розповісти, чому водії дедалі частіше обирають азот та чи справді він кращий варіант, ніж кислород? Одразу зазначимо, що він набирає популярності серед автомобілістів у всьому світі через унікальні властивості.

Чому азотом все частіше накачують шини авто

Один з головних аргументів на користь азоту полягає в його стабільності. Оскільки азот молекулярно більш стійкий, ніж повітря, він менше схильний до змін тиску через температурні коливання. Це означає, що тиск у шинах, заповнених азотом, менше змінюється зі зміною температури, що може бути корисним у довготривалих поїздках або в екстремальних умовах.

Під час накачування шин азотом зазвичай використовуються спеціальні системи, які видаляють вологу і інші забруднення з повітря, що заповнює шини. Волога може спричиняти корозію ободу колеса та інших проблем, тому видалення її може покращити тривалість служби шин.

Оксиген, який міститься в повітрі, може сприяти окисленню гуми шин, що може призвести до її старіння. Використання азоту може допомогти запобігти цьому процесу, зберігаючи шини в кращому стані.

Стабільний тиск у шинах, що підтримується азотом, сприяє більш ефективній витраті пального. Неправильний тиск у шинах може призвести до збільшення опору коченню, що, у свою чергу, збільшує витрату палива.

Утім, має звісно що азот і недоліки. Одним з основних недоліків використання азоту є його вартість та доступність. Не в усіх місцях легко знайти заправні станції, які надають азот для накачування шин. Крім того, вартість такого обслуговування може бути вищою, ніж просте накачування повітрям. Деякі дослідження показують, що переваги використання азоту для накачування шин можуть бути незначними, особливо для пересічного водія. Для більшості автомобілістів переваги азоту можуть бути недостатньо суттєвими, щоб виправдати його використання.

Вибір між повітрям та азотом для накачування шин — це особисте рішення, яке може залежати від індивідуальних умов і переваг. Однак важливо розуміти як плюси, так і міфи, пов'язані з використанням азоту, перш ніж зробити свій вибір. Незалежно від цього, регулярна перевірка тиску у шинах є ключем до безпеки на дорозі, незалежно від типу газу, який ви обираєте для їхнього накачування.

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