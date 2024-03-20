Загорілась оранжева "пилка" або "кардіограма" на приладовій панелі? Про що попереджає цей індикатор

Ніколи не ігноруйте схожі індикатори в авто

При водінні автомобіля однією з найважливіших речей є здатність розуміти та реагувати на сигнали, які показує приладова панель. Одним із таких сигналів є оранжева "пилка", яка може з'явитися на панелі у вигляді індикатора.

Оранжеві індикатори можуть вказувати на різноманітні проблеми, від низького рівня масла до проблем з трансмісією або електросистемою. У цій статті ми розглянемо різні причини, які можуть призводити до активації оранжевого індикатора "пилки" і що вони можуть сигналізувати в контексті роботи автомобільної системи.

Чому вмикається "кардіограма"

Якщо ви раптом помітили на панелі приладів піктограму, схожу на "пилку" або "кардіограму", то потрібно, перш за все, відкрити інструкцію з експлуатації авто. Не завжди, але в більшості випадків там вказується, які можуть виникати помилки.

Найчастіше перед тим, як загориться індикатор пилки, вмикається "ключ". Він вказує на те, що пора пройти технічне обслуговування.

"Кардіограма" вмикається тоді, коли на значок "ключа" власник авто ніяк не зреагував і не пройшов техобслуговування. Коли пробіг стає кратним, вмикається значок "пилки".

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