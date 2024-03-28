Навіщо потрібні темні цятки на лобовому склі авто і яку функцію вони виконують

Розповідаємо про справжнє призначення темних цяток на лобовому склі

У всіх без винятку сучасних авто на лобовому склі є чорні цятки. Їх можна помітити на межі затемненого та прозорого шарів скла. Та мало хто знає, для чого насправді ці крапки.

Вони не виконують жодної декоративної функції, як можна було подумати відразу. Насправді функція цих цяток — чисто технічна. Вона повинна бути на усіх машинах сучасності, адже робить лобове скло довговічнішим.

В ідеалі такі цятки мають бути не лише на склі спереду, але й ззаду. Розповідаємо, у чому ж полягає їхня функція.

Фрітти на лобовому склі: для чого вони призначені

Протягом багатьох років виробники автоскла та автомобілебудівні компанії намагались покращити якість лобового скла, зробивши його міцнішим, витривалішим та довговічнішим. І саме ці крапки значно покращили ситуацію.

Називаються вони "фріттами" і є нічим іншим як спеціальною фарбою з додавання кераміки. Її наносять на краї скла і запікають при дуже високих температурах. Так створюють дуже міцний шар, який не стирається та не відшаровується з часом. За допомогою цього шару створюється захист від сонця для герметика, яким прикріплюється лобове скло до кузова авто. Як відомо, герметик під дією сонця швидко старіє, тому його потрібно захищати.

Та це не всі функції, які виконують фрітти. Ще вони розсіюють температуру від лобового скла, що особливо важливо у літній період. Також часто їх можна зустріти у місці кріплення дзеркала заднього виду. Цей темний фон дозволяє водію зручно спостерігати за тим, що коїться позаду авто, у сонячний день.

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