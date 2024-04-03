Переоформлення автомобіля в "Дії": як це працює, що для цього потрібно і скільки коштує

На продаж або придбання авто тепер витрачається лише 15 хвилин

Наприкінці 2023 року в застосунку "Дія" почала роботу довгоочікувана для багатьох українців функція – перереєстрація авто онлайн. Від того часу в Україні переоформили вже 30 тисяч транспортних засобів.

"Телеграф" вирішив дати покрокову інструкцію щодо того, як продати/купити авто, як це працює загалом і що для цього потрібно зробити. Зазначимо, що відтепер ця процедура займає від 10 до 15 хвилин. Сама послуга доступна лише для фізичних осіб.

Як перереєструвати авто в "Дії"

Так, перереєструвати можна легкові авто, також мотоцикли та мопеди. Із вантажівками нова система не спрацює. Крім того, скористатися перереєстрацією зможуть лише ті, хто продає автомобіль уперше за календарний рік. Це робиться для того, аби перекупники не користувалися "Дія" для своїх схем. Якщо ви вже продавали авто поточного року, то тоді треба звернутися офлайн до сервісного центру МВС. Для покупців такого обмеження немає: протягом календарного року онлайн можна переоформити необмежену кількість транспортних засобів. Головне – аби в продавця це були перші угоди у звітному періоді.

Отже, задля переоформлення договору купівлі-продажу слід зробити наступні кроки:

зайти в застосунок "Дія". Це можливо, якщо ви маєте: верифікований податковий номер, паспорт або посвідку на проживання, задеклароване місце проживання та техпаспорт (для продавця)

обрати в меню "сервіси", де треба натиснути "водієві"

Переоформлення авто в дії

потім у меню з'явиться "продати транспортний засіб". Якщо у власності є кілька автомобілів – вибрати потрібний.

Зазначимо, що "Дія" не бере участь в обміні грошима. Обмін лишається між вами та покупцем. Наступними кроками буде: заповнення своєї частини договору (вказання договірної вартості авто та контактні дані), поділитися проєктом договору з покупцем через QR-код або за допомогою посилання, отримати згоду покупця і дочекатися, поки він заповнить свою частину. Під час реєстрації також потрібно буде підтвердити, що продавець є єдиним власником автомобіля, воно не під арештом, не перебуває в розшуку та не є предметом спору в суді.

Тим не менш, завітати до Сервісного центру МВС таки доведеться – щоб здати старі номери й техпаспорт. Зробити це можна в будь-якому сервісному центрі, а сама процедура не займає багато часу. Крім того, часові рамки відвідання Сервісного центру не прописані.

Якщо ви вирішили купити авто, то тут треба зробити наступні кроки:

відсканувати QR або перейти за посиланням, яке надасть продавець авто;

ознайомитися та погодитися з умовами продажу через "Дію";

вибрати: залишити наявний номерний знак або забронювати новий зі спеціальною серією DI;

у разі замовленні нового номерного знаку, обрати платну чи безкоштовну комбінацію;

обрати вид свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: електронне чи виготовлене на бланку;

вказати відділення "Укрпошти" для отримання номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

підтвердити правильність введених даних;

оплатити послугу.

Під час перереєстрації ТЗ здійснюють усі необхідні перевірки: транспортного засобу та даних продавця. Це відбувається дистанційно в сервісному центрі під час перевірки проєкту договору купівлі-продажу. Якщо покупець має сумніви щодо автомобіля, він може звернутися до працівників Експертної служби МВС або інших державних спеціалізованих установ. Роблять це, щоб визначити справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів. Такий висновок дійсний лише 10 діб, тому протягом цього періоду потрібно перереєструвати автомобіль. Якщо термін закінчився, треба знову проходити експертне дослідження. У разі незбігу номерів на авто з номерами в документах сторони договору підлягають кримінальній та адміністративній відповідальності.

Людині можуть відмовити у послузі, якщо:

результати перевірки за реєстрами та базами даних встановлять факт перебування транспортного засобу або фізичної особи в розшуку, наявності відповідних обмежень чи обтяжень;

в Єдиному державному демографічному реєстрі відсутня інформація щодо зареєстрованого місця проживання;

під час перевірки відповідних відомостей, внесених в електронній формі, виявлено неправдиву інформацію або розбіжності. У такому разі кошти, сплачені за надання послуги, не повертаються.

Щодо ціни на цю послугу, то вона становить 200 грн і її оплачує покупець. Виготовлення фізичного техпаспорта – це вже 405 грн. Якщо хочете вибрати комбінацію номеру з доступних власноруч – це ще 360 грн. Вартість платних комбінацій – від 2000 до 80 000 грн. Додатково треба сплатити вартість виготовлення фізичних номерів – це 160 грн. Вартість доставки до вибраного відділення Укрпошти складає 294 грн.

Важливо пам'ятати, що договір можна скасувати до моменту відправки його на перевірку в сервісний центр МВС. Після того, як договір відправиться на перевірку, продаж скасувати буде неможливо. Якщо договір буде скасовано, то вся сплачена покупцем сума за послугу повернеться на рахунок майже одразу. Однак у рідкісних випадках повернення може зайняти від 3 до 30 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки років потрібно працювати українцю, аби назбирати гроші на авто. Розрахунки засновані на офіційно опублікованому розмірі середньої заробітної плати в Україні.