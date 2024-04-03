Від бензину до гібриду: які автомобілі найчастіше купують українці в кожному з сегментів двигунів

Активно віддається перевага кросоверам

Український ринок нових легкових автомобілів продовжує активно розширюватися. Щодо вподобання за сегментами двигунів, то тут також є певний прогрес.

Про це повідомляє "Укравтопром". Зазначається, що за підсумками березня 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили 72,5% ринку нових легковиків. Цей показник є на 2,5 відсоткових пунктів більше, ніж за аналогічний період 2023-го.

Так, найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 45,5% березневих продажів нових авто, що на 3,5% менше, ніж торік. Разом із цим, частка дизельних авто збільшилась на 6% – до 27%. Окрім того, збільшилась й частка електромобілів — від 11% до 13,5%. Що стосується гібридів, то їхня частка зменшилась — від 18% до 13,5%. Щодо газобалонного обладнання, то спостерігається падіння — від 1% до 0,5%.

Які авто є лідерами за сегментами двигунів

У чотирьох із п'яти сегментів лідерами є кросовери. Зокрема, у бензинових авто пальма першості належить Renault Duster. Ця модель посідає вершину списку й щодо дизельних авто. В сегменті "електро" лідером є Volkswagen ID.4. У гібриднах машинах найбільше віддають перевагу Toyota RAV4. Щодо газобалонного обладнання, то тут вподабання віддається Hyundai Tucson.

Додамо, Renault Duster продається в Україні в двох комплектаціях — Life та Zen. Модель доступна з бензиновими та дизельними двигунами. В першому випадку об'єм становить 1,6 л. та 115 кінських сил, а в другому — 1,5 л та 110 к.с. Щодо вартості, то вона починається від 646 200 грн.

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