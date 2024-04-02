Скільки років потрібно працювати українцю, щоб назбирати гроші на авто

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Новини невтішні
Новини невтішні

Розрахунки засновані на офіційно опублікованому розмірі середньої заробітної плати в Україні

У теперішній час машина радше є необхідністю, аніж розкішшю. Проте дозволити її собі може далеко не кожен.

"Телеграф" підрахував, скільки часу повинен відкладати на авто українець з середньою заробітною платою. Є 1 умова — він буде відкладати щомісяця 20% зі своєї зарплати.

За приклад візьмемо найпопулярніше авто у світі. Згідно з офіційним сайтом дилера в Україні, Toyota Corolla коштує від 894 870 UAH. За даними Держстату, за підсумками 2023 року середня зарплата українця складала 17 442 гривні.

Якщо українець буде відкладати щомісяця п’яту частину від зарплати, а це 3488,4 гривні, то, щоб назбирати на машину, йому потрібно буде ще 256, 47 місяців. Це майже 21 з половиною рік.

Варто зазначити, що це орієнтовний розрахунок, який не враховує можливі зміни розміру середньої заробітної плати, вартості авто та інших показників у майбутньому.

Скільки потрібно збирати, щоб купити вживане авто?

Згідно з даними Інституту досліджень авторинку, середня ціна вживаного легковика у продажу за 2023 року склала $5700. Це 222 300 гривень. При тих же умовах (розмір середньої зарплати і відкладання 20% з неї) українцю знадобиться близько 63 місяців або 5,2 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує проїхати 1 км на дизелі та бензині. Одним із них видів авто пересуватись дешевше.

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