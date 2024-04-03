Переоформление автомобиля в "Дії": как это работает, что для этого нужно и сколько стоит

На продажу или приобретение авто теперь уходит всего 15 минут

В конце 2023 года в приложении "Дія" начала работу долгожданная для многих украинцев функция — перерегистрация авто онлайн. С этого времени в Украине переоформили уже 30 тысяч транспортных средств.

"Телеграф" решил дать пошаговую инструкцию относительно того, как продать/купить авто, как это работает в целом и что для этого нужно сделать. Отметим, что теперь эта процедура занимает от 10 до 15 минут. Сама услуга доступна только физическим лицам.

Как перерегистрировать авто в "Дії"

Так, перерегистрировать можно легковые автомобили, а также мотоциклы и мопеды. С грузовиками новая система не сработает. Кроме того, воспользоваться перерегистрацией смогут только те, кто продает автомобиль впервые за календарный год. Это делается для того, чтобы перекупщики не пользовались "Дією" для своих схем. Если вы уже продавали авто в текущем году, то тогда нужно обратиться в офлайн в сервисный центр МВД. Для покупателей такого ограничения нет: в течение календарного года онлайн можно переоформить неограниченное количество транспортных средств. Главное – чтобы у продавца это были первые сделки в отчетном периоде.

Итак, для переоформления договора купли-продажи следует предпринять следующие шаги:

зайти в приложение "Дія". Это возможно, если у вас есть: верифицированный налоговый номер, паспорт или вид на жительство, задекларированное место жительства и техпаспорт (для продавца)

выбрать в меню "сервисы", где нужно нажать "водителю"

Переоформление авто в действии

затем в меню появится "продать транспортное средство". Если у собственности есть несколько автомобилей – выбрать нужный.

Отметим, что "Дія" не участвует в обмене деньгами. Обмен остается между вами и покупателем. Следующими шагами будет: заполнение своей части договора (указание договорной стоимости авто и контактные данные), поделиться проектом договора с покупателем через QR-код или с помощью ссылки, получить согласие покупателя и дождаться, пока он заполнит свою часть. При регистрации также нужно будет подтвердить, что продавец является единственным владельцем автомобиля, оно не под арестом, не находится в розыске и не является предметом спора в суде.

Тем не менее, посетить Сервисный центр МВД таки придется – чтобы сдать старые номера и техпаспорт. Сделать это можно в любом сервисном центре, а сама процедура не занимает много времени. Кроме того, временные рамки посещения Сервисного центра не прописаны.

Если вы решили купить авто, то здесь нужно сделать следующие шаги:

отсканировать QR или перейти по ссылке, которую предоставит продавец авто;

ознакомиться и согласиться с условиями продаж через "Дію";

выбрать: оставить имеющийся номерной знак или забронировать новый со специальной серией DI;

в случае заказа нового номерного знака выбрать платную или бесплатную комбинацию;

выбрать вид свидетельства о регистрации транспортного средства: электронное или изготовленное на бланке;

указать отделение "Укрпочты" для получения номерных знаков и свидетельства регистрации транспортного средства;

подтвердить правильность вводимых данных;

оплатить услугу.

При перерегистрации ТС осуществляют все необходимые проверки: транспортного средства и данных продавца. Это происходит дистанционно в сервисном центре при проверке проекта договора купли-продажи. Если покупатель сомневается в автомобиле, он может обратиться к работникам Экспертной службы МВД или другим государственным специализированным учреждениям. Делают это, чтобы определить подлинность идентификационных номеров транспортного средства и регистрационных документов. Такой вывод действителен только 10 суток, поэтому в течение этого периода нужно перерегистрировать автомобиль. Если срок истек, нужно снова проходить экспертное исследование. При несовпадении номеров на авто с номерами в документах стороны договора подлежат уголовной и административной ответственности.

Человеку могут отказать в услуге, если:

результаты проверки по реестрам и базам данных установят факт нахождения транспортного средства или физического лица в розыске, наличия соответствующих ограничений или обременений;

в Едином государственном демографическом реестре отсутствует информация о зарегистрированном местожительстве;

при проверке соответствующих сведений, внесенных в электронной форме, обнаружена ложная информация или расхождения. В таком случае, средства, уплаченные за предоставление услуги, не возвращаются.

Относительно цены на эту услугу, то она составляет 200 грн и ее оплачивает покупатель. Изготовление физического техпаспорта – уже 405 грн. Если хотите выбрать комбинацию номера из доступных вручную – это еще 360 грн. Стоимость платных комбинаций – от 2000 до 80 000 грн. Дополнительно нужно оплатить изготовление физических номеров – это 160 грн. Стоимость доставки в выбранное отделение "Укрпочты" составляет 294 грн.

Важно помнить, что договор можно расторгнуть до момента отправки его на проверку в сервисный центр МВД. После того, как договор отправится на проверку, продажу расторгнуть будет невозможно. Если договор будет расторгнут, то вся оплаченная покупателем сумма за услугу вернется на счет почти сразу. Однако в редких случаях возврат может занять от 3 до 30 дней.

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