Які авто в Україні можна купити до 4 тисячі доларів: є навіть на "автоматі" і в хорошій комплектації (фото)

Серед безлічі пропозицій є екземпляри з непоганими функціями. Наприклад, з клімат-контролем.

На автомобільному ринку представлені різні авто — від скромних "Жигуликів" чи навіть стареньких "Копійок" і до найновіших електрокарів типу Rolls-Royce. Побутує думка, що за хороше авто треба заплатити тисяч 8-10, не менше. Йдеться про сектор вживаних авто.

Та ця думка помилкова. Якщо вам потрібна недорога робоча конячка, яка буде служити щодня, то можна витратити набагато менше. За ціною від 3 до 4 тисяч доларів на вживаному ринку продається багато хороших авто в нормальному стані. Розповідаємо про найцікавіші, які вдалось знайти на майданчику з продажу авто Auto.ria.

Авто до 4 тисяч доларів: пропозиції

Mitsubishi Lancer 2004

Mitsubishi Lancer 2004 року випуску з потужністю двигуна 98 кінських сил, за заявою власника, має 305 тисяч пробігу. Це немало, але продавець стверджує, що машина в гарному стані, доглянута і не потребує вкладень. Також тут встановлене ГБО і вписане у техпаспорт.

Chevrolet Aveo 2010

Chevrolet Aveo 2010 — одна з найпопулярніших машин в Україні. За ціною до 4 тисяч доларів можна купити екземпляр з 205 тисяч км пробігу, з кондиціонером та підсилювачем керма. Власник зазначає, що автомобіль має надійний 1.5 8 клапанний двигун, авто куплене в салоні і зараз перебуває у хорошому стані.

Daewoo Matiz 2008

Daewoo Matiz 2008 року випуску можна придбати за 3 350 $. Продавець зазначає, що автомобіль на автоматі і в максимальній комплектації. Є підігрів дзеркал, гідро підсилювач керма, нова гума. А пробіг доволі невеликий — 72 тисячі кілометрів.

Mitsubishi Colt 2005 року випуску з пробігом 165 тисяч кілометрів продається у Києві. Авто має дизельний двигун 1.5 D, передній привід та механічну коробку передач.

Fiat Punto 2009 року випуску продається за 4000 доларів у Рівному. Продавець стверджує, що авто у хорошому стані, ним їздила його дружина. У нього відновлене лакофарбове покриття.

Ford Fiesta 2007

Ford Fiesta 2007 року за 4 тисячі доларів продається у Києві. Власник каже, що машина куплена у дилера Ford в 2007 році і перебуває у справному стані, адже нею мало їздили до 2022 року. Обслуговувалась в офіційного дилера, є історія обслуговування. Пробіг — 170 тисяч кілометрів.

Citroen C3 2003

Citroen C3 2003 продається у Харкові. Пробіг авто — 160 тисяч кілометрів. Зазначається, що автомобіль в хорошому стані та комплектації, є підігрів сидінь, скла і навіть клімат-контроль. Ціна — 4000 доларів.

Раніше "Телеграф" писав, які авто можна купити в Україні за ціною до 3 тисяч доларів. Є навіть непогані екземпляри.