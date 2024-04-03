Зарекомендували себе довгожителями: названо найнадійніші двигуни Renault

До переліку увійшли чотири типи моторів

Як відомо, надійний двигун — запорука якомога більшого терміну експлуатації автомобіля. Саме від мотора залежить те, як довго слугуватиме вам машина, адже це її "серце".

Ми вже звикли, що найнадійніші двигуни зроблені японцями. Утім, як не дивно, але французи також можуть цим похизуватися. Так, однією з таких марок є Renault.

"Телеграф" зібрав перелік найнадійніших двигунів Renault. Одразу зазначимо, що вони встановлювалися не лише на однойменні машини.

Найнадійніші двигуни Renault

Одним із таких є dci 1.5 (K9K). Цей дизельний двигун об'ємом 1,5 л з 8 клапанами, що випускався від 2001 до 2018 роки. Мотор відрізняється простотою конструкції, витривалістю та економністю. Він добре зарекомендував себе як у міських умовах, так і на далеких відстанях. Важливо зазначити, що двигун K9K мав кілька модифікацій з різною потужністю та крутним моментом. Щодо моделей, то цей двигун встановлювався на різні авто, і не лише Renault:

Renault Megane

Renault Scenic

Renault Kangoo

Renault Logan

Renault Sandero

Dacia Duster

Nissan Micra

Nissan Note

Nissan Juke

Nissan Qashqai

Окрім того, цей двигун вирізняється високим рівнем надійності, економічністю та продуктивністю. Завдяки використанню турбонаддува та сучасних технологій впорскування пального, він забезпечує потужність і крутний момент, який не лише задовольняє вимоги щодо видавання, але й забезпечує економічність у споживанні пального. Багато водіїв хвалять його за ефективну роботу навіть після багатьох кілометрів на дорозі. Крім того, цей мотор відомий своєю екологічністю, зменшуючи викиди шкідливих речовин у повітря.

Далі в списку йде F4R (820/830). Цей бензиновий двигун об'ємом 2,0 л з 16 клапанами, що випускався від 1998 до 2006 роки. Він має репутацію одного з найнадійніших бензинових моторів Renault. F4R славиться плавною роботою, тягою на низьких обертах, а також довговічністю. Цей мотор, своєю чергою, встановлювався на:

Renault Laguna

Renault Clio

Renault Megane

Renault Scenic

Nissan Primera

Nissan Almera

Nissan X-Trail

Продовжує перелік найнадійніших моторів Renault — K4M. Цей бензиновий двигун об'ємом 1,6 л з 16 клапанами, що випускається з 2001 року по даний час. Він використовується в багатьох моделях Renault і Nissan. K4M відрізняється надійністю, невибагливістю до пального та простотою в обслуговуванні. Його "клієнтами" є:

Renault Clio

Renault Megane

Renault Scenic

Renault Logan

Renault Sandero

Dacia Duster

Nissan Micra

Nissan Note

Nissan Juke

Nissan Qashqai

Замикає список двигун H5F (H5Ft). Цей дизельний двигун об'ємом 1,5 л з 8 клапанами, що випускається від 2013 року до теперішнього часу. Він має сучасну систему Common Rail. H5F славиться економністю, тяговитістю та екологічністю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, який є найнадійніший двигун Honda з ресурсом понад 300 тисяч км. Цьому мотору може не знадобитися серйозний ремонт навіть після подолання цієї позначки.