Злочинці намагались продати через "Дію" викрадене авто: чим все закінчилося

Протягом 2 місяців з початку запуску послуги нею скористались уже понад 22 тисячі разів

Через додаток "Дія", у якому українці отримують найпопулярніші послуги онлайн, нещодавно запустили послугу з продажу авто.Тепер така процедура як продаж авто, на яку колись треба було виділити цілий день, триває 15 хвилин.

Логічно, що послугою намагались скористатись злочинці та перекупи. Проте шахрайські дії закінчуються не дуже добре для самих злочинців. Про один з таких випадків розповів Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Шахраї намагались продати викрадене авто через додаток "Дія": у них не вдалось

За словами очільника Мінцифри, продати авто, яке перебуває у розшуку, не вийде. Адже система пов’язана з реєстром транспортних засобів.

При оформленні заявки автомобіль одразу перевіряється в усіх можливих базах та реєстрах. Тому якщо система знайде таку інформацію, яка стосується арешту, розшуку авто, або власника транспортного засобу, що перебуває в розшуку, відразу відхилить заявку.

Федоров зазначає, що продаж авто через Дію — безпечний. Протягом 2 місяців, відколи працює послуга, українці скористалися нею уже понад 22 тисячі разів. Зробити це дуже просто і зручно.

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