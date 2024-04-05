Що використовували водії в СРСР замість тонування скла: деякі "апгрейти" дивують

Тонування не здобуло популярності в тій країні

Наразі деякі водії дуже люблять зробити тонування скла для автомобіля. Натомість, в СРСР до нього відносилися не дуже, тому використовували альтернативу.

"Телеграф" розвідає, чим саме замінювали водії в СРСР тонування скла. Одразу зазначимо, що деякі варіанти дещ дивують.

Чим замінювали тонування скла авто в СРСР

За часів СРСР, не було тонування вікон на машинах, за винятком спецавтомобілів "Чайка". Тому звичайні громадяни, замість тонування, закривали вікна машин саморобними ганчірковими шторками. Шторки вішалися на заднє скло, на шибки задніх і навіть передніх дверей.

Ті, кому не вистачало домашнього затишку, не соромилися прикрашати шибки бахромою. До бахроми особливу пристрасть мали водії автобусів — величезне лобове скло дозволяло частину площі затінити. А ось на легковиках це відверто небезпечно, бо погіршує оглядовість.

Лобове скло теж не залишали поза увагою. Вже наприкінці перебудови радянська валюта разом із копійчаними монетами сильно знецінилася. Щоб було куди подіти металеві накопичення, монети рясно вставлялися під ущільнювач вітрового скла.

У вісімдесятих роках стали продаватися грати із пластику. Як наслідок, водії із задоволенням їх купували та встановлювали на вікна автомобілів. Тож, як бачимо, водії в СРСР використовували різні методи, аби їх та їхніх пасажирів не було видно зовні. Утім, навіть зараз ще можна зустрітити авто, які прикрашаються всіма вищезгаданими способами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як в СРСР обходилися без кондиціонера. Радянські водії мали придумувати будь-що, аби полегшити відчуття спеки.