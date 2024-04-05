Что использовали водители в СССР вместо тонировки стекла: некоторые "апгрейты" удивляют

Тонировка не приобрела популярность в той стране

Сейчас некоторые водители очень любят сделать тонировку стекла для автомобиля. В СССР же к ней относились не очень, поэтому использовали альтернативу.

"Телеграф" рассказывает, чем именно заменяли водители в СССР тонировку стекла. Сразу отметим, что некоторые варианты удивляют.

Чем заменяли тонировку стекла авто в СССР

Во времена СССР не было тонировки окон на машинах, за исключением спецавтомобилей "Чайка". Поэтому обычные граждане вместо тонировки закрывали окна машин самодельными тряпичными шторками. Шторки вешались на заднее стекло, на стекла задней и даже передней двери.

Те, кому не хватало домашнего уюта, не стеснялись украшать стекла бахромой. К бахроме особое пристрастие имели водители автобусов — огромное лобовое стекло позволяло часть площади затенять. А вот на легковушках это откровенно опасно, потому что ухудшает обзорность.

Лобовое стекло тоже не оставляли без внимания. Уже к концу перестройки советская валюта вместе с копеечными монетами сильно обесценилась. Чтобы было куда девать металлические накопления, монеты часто вставлялись под уплотнитель ветрового стекла.

В восьмидесятых годах стали продаваться решетки из пластика. Как следствие, водители с удовольствием покупали и устанавливали на окна автомобилей. Таким образом, видим, что водители в СССР использовали разные методы, чтобы они и их пассажиры не были видны снаружи. Впрочем, даже сейчас можно встретить авто, которые украшаются всеми вышеупомянутыми способами.

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