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Як водії в СРСР обходились без кондиціонера, мультимедіа, парктроніків тощо: деякі з цих хитрощів геніальні (фото)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Тоді водії були дуже винахідливими
Тоді водії були дуже винахідливими. Фото Фокус

Треба було викручуватись, аби отримати бажаний комфорт

Сьогодні важко уявити собі автомобіль без кондиціонера, музики, парктроніків та інших опцій, які роблять водіння комфортним та безпечним. Проте, у часи Радянського Союзу автовласники не мали доступу до більшості цих благ цивілізації.

Як же вони обходились без них? У цій статті ми розповімо про деякі хитрощі, які використовували радянські водії, щоб зробити поїздки більш комфортними.

Лайфхаки радянських водіїв

Найпростіший спосіб охолодити салон – це відкрити вікна та люк. Також на приладовій панелі багатьох радянських авто часто був встановлений вентилятор, який допомагав циркулюванню повітря в салоні.

Магнітофони з касетами були неабиякою розкішшю і доступні далеко не всім. Але ті, хто могли дозволити собі авто, зазвичай мали магнітофони або радіоприймачі.

Підігріву сидінь не було — масово використовували хутряні накидки на сидіння. Деколи — стару шубу або підстилку з овчини. Замість підігріву керма — одягали рукавиці.

Замість парктроніків використовували дзеркала заднього виду, якими радянські водії вміли користуватись майстерно. Також зовсім не соромно було попросити когось з перехожих подивитись за процесом паркування, аби водій не зачепив інше авто. Це було загальноприйнятою практикою. Утім, такого трафіку, як зараз, на вулицях не було, тож і паркування не було надто складним завданням.

Замість обігріву лобового скла возили з собою солону воду, спирт, шкребки для льоду та інші пристрої. Для дальніх дистанцій, коли спина затерпала, використовували накидки на сидіння з дерев’яними барабанчиками, які були сплетені за допомогою волосіні. Ними користуються і сьогодні.

Загалом для розв'язання дрібних проблем з авто радянські водії часто використовували підручні засоби, такі як ізоляційна стрічка, дріт, мотузка і навіть господарське мило.

Раныше "Телеграф" розповідав, про які авто мріяли усі без винятку громадяни того часу. Вони вважались надійними і комфортними.

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