Як водії в СРСР обходились без кондиціонера, мультимедіа, парктроніків тощо: деякі з цих хитрощів геніальні (фото)

Треба було викручуватись, аби отримати бажаний комфорт

Сьогодні важко уявити собі автомобіль без кондиціонера, музики, парктроніків та інших опцій, які роблять водіння комфортним та безпечним. Проте, у часи Радянського Союзу автовласники не мали доступу до більшості цих благ цивілізації.

Як же вони обходились без них? У цій статті ми розповімо про деякі хитрощі, які використовували радянські водії, щоб зробити поїздки більш комфортними.

Лайфхаки радянських водіїв

Найпростіший спосіб охолодити салон – це відкрити вікна та люк. Також на приладовій панелі багатьох радянських авто часто був встановлений вентилятор, який допомагав циркулюванню повітря в салоні.

Магнітофони з касетами були неабиякою розкішшю і доступні далеко не всім. Але ті, хто могли дозволити собі авто, зазвичай мали магнітофони або радіоприймачі.

Підігріву сидінь не було — масово використовували хутряні накидки на сидіння. Деколи — стару шубу або підстилку з овчини. Замість підігріву керма — одягали рукавиці.

Замість парктроніків використовували дзеркала заднього виду, якими радянські водії вміли користуватись майстерно. Також зовсім не соромно було попросити когось з перехожих подивитись за процесом паркування, аби водій не зачепив інше авто. Це було загальноприйнятою практикою. Утім, такого трафіку, як зараз, на вулицях не було, тож і паркування не було надто складним завданням.

Замість обігріву лобового скла возили з собою солону воду, спирт, шкребки для льоду та інші пристрої. Для дальніх дистанцій, коли спина затерпала, використовували накидки на сидіння з дерев’яними барабанчиками, які були сплетені за допомогою волосіні. Ними користуються і сьогодні.

Загалом для розв'язання дрібних проблем з авто радянські водії часто використовували підручні засоби, такі як ізоляційна стрічка, дріт, мотузка і навіть господарське мило.

Раныше "Телеграф" розповідав, про які авто мріяли усі без винятку громадяни того часу. Вони вважались надійними і комфортними.