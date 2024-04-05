Как водители в СССР обходились без кондиционера, мультимедиа, парктроников и т.д.: некоторые из этих уловок гениальны (фото)

Надо было выкручиваться, чтобы получить желаемый комфорт

Сегодня трудно представить себе автомобиль без кондиционера, музыки, парктроников и других опций, делающих вождение комфортным и безопасным. Однако во времена Советского Союза автовладельцы не имели доступа к большинству этих благ цивилизации.

Как же они обходились без них? В этой статье мы расскажем о некоторых уловках, которые использовали советские водители, чтобы сделать поездки более комфортными.

Лайфхаки советских водителей

Самый простой способ охладить салон – открыть окна и люк. Также на приборной панели многих советских автомобилей часто был установлен вентилятор, который помогал циркулированию воздуха в салоне.

Магнитофоны с кассетами были изрядной роскошью и доступны далеко не всем. Но те, кто могли позволить себе автомобиль, обычно имели магнитофоны или радиоприемники.

Подогрева сидений не было – массово использовали меховые накидки на сиденье. Иногда – старую шубу или подстилку из овчины. Вместо подогрева руля одевали варежки.

Вместо парктроников использовали зеркала заднего вида, которыми советские водители умели пользоваться мастерски. Также совсем не стыдно было попросить кого-то из прохожих посмотреть за процессом парковки, чтобы водитель не задел другое авто. Это было общепринятой практикой. Впрочем, такого трафика, как сейчас, на улицах не было, поэтому и парковка не была слишком сложной задачей.

Вместо обогрева лобового стекла возили с собой соленую воду, спирт, скребки для льда и другие устройства. Для дальних дистанций, когда спина затерпела, использовали накидки на сиденья с деревянными барабанчиками, сплетенными с помощью лески. Ими пользуются и сегодня.

В общем для решения мелких проблем с автомобилем советские водители часто использовали подручные средства, такие как изоляционная лента, проволока, веревка и даже хозяйственное мыло.

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