Хитрощі радянських водіїв, які знадобляться і в сучасних умовах: топ-3

Щоб бути водієм в СРСР, треба було завжди мати в голові кілька приголомшливих ідей

У радянську епоху, коли автомобілі було ніде ремонтувати, а автозапчастини дістати було дорогим і майже нереальним задоволенням, водії змушені були вигадувати різні лайфхаки. Вони вигадували таке, що не спало б на думку сучасному водію.

Втім, цими хитростями користуються і зараз. Розповідаємо, для чого водій в СРСР возив в автомобілі аспірин і для чого потрібна була мотузкова драбина.

Обмотати кермо кольоровими дротиками

У часи радянщини не було таких м’яких та зручних матеріалів, як сьогодні. Кермо було твердим і слизьким, особливо якщо руки спітніли.

Тому водіям автобусів, тролейбусів, а також пересічним водіям, потрібно було вигадувати щось на ходу. Вони намотували на нього все, що лише могли знайти. Наприклад, дротики, чи ізоляційну стрічку. Дехто і зараз так робить.

Аспірин — найкращий друг для акумулятора

В інших країнах світу аспірин зазвичай використовувався проти гарячки чи болю. Але радянські водії знайшли йому інше використання. У часи свинцево-кислотних акумуляторів аспірин був найкращим помічником. Коли батарея машини сіла, кілька таблеток могли продовжити його роботу завдяки хімічній реакції.

Возили з собою мотузкову драбину

Дуже часто в багажнику радянського водія була мотузкова драбина. За її допомогою можна було витягнути авто, яке застрягло у багнюці або снігу. Як це робили? Дуже просто: один кінець прив’язували до чогось нерухомого, наприклад, дерева чи стовпа. А другий кінець вставляли в отвір в дірці колеса. Цей механізм дозволяв вибратись навіть, здавалося, з найбільш непростої ситуації.

Раніше "Телеграф" писав про те, як називали авто в часи СРСР. Тоді транспортні засоби отримували найекзотичніші назви на кшталт "Скаженої табуретки".