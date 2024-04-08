Деякі водії встановлюють діагональні та радіальні шини на різні осі авто: чи можна так робити

Краще не ризикувати

Деякі водії вважають, що установка діагональних шин на задню вісь покращує стійкість автомобіля. Тому вони встановлюють зношені радіальні шини на передню вісь, а нові діагональні — на задню.

Чим же вони відрізняються і чи можна так робити? Розповідаємо, чим можуть загрожувати такі дії.

Діагональні шини мають нитки корду, що перетинаються під кутом. Це робить їх дешевими та міцними, але жорсткими, шумними та недовговічними. Їх рекомендується використовувати лише для вантажних авто, де потрібна міцність.

Радіальні шини мають нитки корду, розташовані радіально, паралельно одна одній. Це робить їх дорожчими, але м'якими, тихими, довговічними та з кращим зчепленням на мокрому асфальті. Їх рекомендується використовувати для легкових авто, де потрібна комфортна та безпечна їзда.

Встановлювати діагональні та радіальні шини на різні осі автомобіля не рекомендується. Діагональні та радіальні шини мають різні характеристики, такі як жорсткість, зносостійкість, керованість та гальмування. Це може призвести до нестабільної поведінки автомобіля на дорозі, заносу, швидшого зносу одного з коліс і т.д.

Встановлюйте однакові шини на всі осі. Це забезпечить найкращу керованість, стійкість та безпеку.

Чи передбачено штраф за таке порушення?

Так. На одну вісь не можна встановлювати діагональні разом з радіальними шинами, літні та зимові, ошиповані та неошиповані, а також різні шини — починаючи від виробника і закінчуючи малюнком протектора. За це правопорушення передбачено штраф за ч. 1 ст. 121 КУпАП — у розмірі 340 гривень.

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