Деякі водії встановлюють зимові та літні шини на різні осі авто: чи можна так робити

Вони вважають, що так можна домогтися покращеної керованості

Деякі водії встановлюють зимові та літні шини на різні осі автомобіля. Роблять це задля покращення керованості авто в деяких ситуаціях.

В окремих випадках, якщо авто мало передній привід, то спереду встановлювали зимові, а ззаду — літні покришки. Іноді так робили і для повнопривідних авто. У такому випадку перед авто дійсно мав хорошу керованість. Але це було дуже небезпечно при ожеледиці, адже задня частина авто просто "бовталась". Це дуже небезпечно і може призвести до непередбачуваних наслідків.

Ось декілька причин, чому не рекомендується ставити різні шини на одну вісь

Нестабільне керування. Різні шини мають різні характеристики зчеплення, що може призвести до заносів та втрати контролю над авто.

Нерівномірне зношення. Різні шини зношуються з різною швидкістю, що може призвести до пошкодження ходової частини.

Підвищене навантаження на трансмісію. Різні шини можуть обертатися з різною швидкістю, що може призвести до перегріву та несправності трансмісії.

Рекомендації

Використовуйте однаковий комплект шин на всіх осях. Це найбезпечніший варіант, який забезпечує оптимальне керування та стійкість.

Встановлюйте зимові шини на всі осі вашого авто, коли температура опускається нижче +7°C. Замінюйте їх на літні, коли температура піднімається вище +7°C.

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