Некоторые водители устанавливают диагональные и радиальные шины на разные оси авто: можно ли так поступать

Лучше не рисковать

Некоторые водители полагают, что установка диагональных шин на заднюю ось улучшает стойкость автомобиля. Поэтому они устанавливают изношенные радиальные шины на переднюю ось, а новые диагональные – на заднюю.

Чем же они отличаются и можно ли так поступать? Рассказываем, чем могут угрожать такие действия.

Диагональные шины имеют нити корда, пересекающиеся под углом. Это делает их дешевыми и крепкими, но жесткими, шумными и недолговечными. Их рекомендуется использовать только для грузовых автомобилей, где требуется прочность.

Радиальные шины имеют нити корда, расположены радиально, параллельно друг другу. Это делает их более дорогими, но мягкими, тихими, долговечными и с лучшим сцеплением на мокром асфальте. Их рекомендуется использовать для легковых автомобилей, где требуется комфортная и безопасная езда.

Устанавливать диагональные и радиальные шины на разные оси автомобиля не рекомендуется. Диагональные и радиальные шины имеют различные характеристики, такие как жесткость, износостойкость, управляемость и торможение. Это может привести к нестабильному поведению автомобиля на дороге, заносу, более быстрому износу одного из колес и т.д.

Устанавливайте одинаковые шины на все оси. Это обеспечит лучшую управляемость, устойчивость и безопасность.

Предусмотрен ли штраф за такое нарушение?

Да. На одну ось нельзя устанавливать диагональные вместе с радиальными шинами, летние и зимние, ошипованные и неошипованные, а также разные шины — начиная от производителя и заканчивая рисунком протектора. За это правонарушение предусмотрен штраф по ч. 1 ст. 121 КУоАП – в размере 340 гривен.

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