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Некоторые водители устанавливают диагональные и радиальные шины на разные оси авто: можно ли так поступать

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Есть мнение, что это повышает устойчивость задней части авто
Есть мнение, что это повышает устойчивость задней части авто. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Лучше не рисковать

Некоторые водители полагают, что установка диагональных шин на заднюю ось улучшает стойкость автомобиля. Поэтому они устанавливают изношенные радиальные шины на переднюю ось, а новые диагональные – на заднюю.

Чем же они отличаются и можно ли так поступать? Рассказываем, чем могут угрожать такие действия.

Диагональные шины имеют нити корда, пересекающиеся под углом. Это делает их дешевыми и крепкими, но жесткими, шумными и недолговечными. Их рекомендуется использовать только для грузовых автомобилей, где требуется прочность.

Радиальные шины имеют нити корда, расположены радиально, параллельно друг другу. Это делает их более дорогими, но мягкими, тихими, долговечными и с лучшим сцеплением на мокром асфальте. Их рекомендуется использовать для легковых автомобилей, где требуется комфортная и безопасная езда.

Устанавливать диагональные и радиальные шины на разные оси автомобиля не рекомендуется. Диагональные и радиальные шины имеют различные характеристики, такие как жесткость, износостойкость, управляемость и торможение. Это может привести к нестабильному поведению автомобиля на дороге, заносу, более быстрому износу одного из колес и т.д.

Устанавливайте одинаковые шины на все оси. Это обеспечит лучшую управляемость, устойчивость и безопасность.

Предусмотрен ли штраф за такое нарушение?

Да. На одну ось нельзя устанавливать диагональные вместе с радиальными шинами, летние и зимние, ошипованные и неошипованные, а также разные шины — начиная от производителя и заканчивая рисунком протектора. За это правонарушение предусмотрен штраф по ч. 1 ст. 121 КУоАП – в размере 340 гривен.

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