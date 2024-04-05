Правила використання докатки: скільки можна проїхати на "запасці" і чи безпечно це

Треба знати ці нюанси, щоб не потрапити у ДТП

Автомобільна докатка – це запасне колесо, яке використовується тимчасово у випадку пошкодження одного з основних коліс. Вона зазвичай має менший діаметр та ширину, ніж основні колеса. Це робить її легшою та компактнішою, що полегшує зберігання.

Та варто знати, що докатка не призначена для тривалого використання. Її рекомендується використовувати не більше 80-100 кілометрів на швидкості не більше 100 км/год.

Насправді її ресурс великий — від 2 до 5 тисяч кілометрів. Але запасне колесо використовується лише для того, щоб доїхати до найближчого шиномонтажу, де можна відремонтувати або замінити пошкоджене колесо. Тому воно так і називається — щоб докотитись до СТО.

Переваги використання докатки

Докатка дозволяє вам продовжити рух, навіть якщо одне з коліс пошкоджено.

Вона може допомогти вам уникнути небезпечної ситуації, пов'язаної з їздою на спущеному колесі.

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Недоліки використання докатки

Докатка не може використовуватися постійно.

Характеристики їзди та стійкість автомобіля значно нижчі, ніж зі звичайними колесами.

Важливо пам'ятати

Дотримуйтесь правил експлуатації докатки. Не перевищуйте рекомендовану швидкість та пробіг. Тиск у докатці має бути вищим, ніж у звичайних колесах (залежить від виробника і вказується в інструкції).

Загалом це корисний інструмент, який може допомогти вам у разі пошкодження колеса. Однак важливо використовувати її правильно та не забувати про обмеження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що як профіль шин впливає на керованість машини. Це однозначно впливає на керованість авто.