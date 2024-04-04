Як обрати літні вживані шини та на що треба звернути увагу: прості поради

На них навіть можна отримати гарантію

Вживані літні шини – це можливість заощадити на сезонній заміні шин, але важливо підійти до їхнього вибору з відповідальністю, адже від якості шин залежить ваша безпека на дорозі. Під час вибору вживаних літніх шин важливо ретельно розглянути кілька ключових аспектів.

"Телеграф" склав перелік порад щодо того, як обрати літні вживані шини та на що треба звернути увагу. Одразу зазначимо, що в українських магазинах є чималий вибір літніх вживаних шин, але треба розуміти, які саме найкраще підійдуть.

Як обрати літні вживані шини

Найважливіший нюанс у тому, щоб вживані шини мали саме європейське походження, бо в тих розвинених країнах автомобілі експлуатуються мало не в ідеальних умовах. Шин це теж стосується: рівні шляхи, стриманий стиль руху, "молоді" і добре відрегульовані автомобілі.

Як відомо, шини мають обмежений термін служби. Переконайтеся, що вони не перевищують рекомендований вік, оскільки старі шини можуть втратити свої властивості, навіть якщо вони мають достатньо глибокий протектор. Мінімальна глибина протектора для літніх шин – 1,6 мм, але рекомендується обирати шини з глибиною 3-4 мм. Перевірте зношення протектора по всій ширині шини, адже він може бути нерівномірним. Для цього треба використовувати спеціальний індикатор зношення протектора.

Особливу увагу приділіть наявності будь-яких проколів, порізів або інших ушкоджень корду. Ці пошкодження можуть призвести до проблем з безпекою на дорозі та збільшити ризик спливання шини. Дізнайтеся про історію експлуатації шин. Якщо вони мали поганий досвід або були учасниками аварії, краще уникнути їхнього придбання.

Не рекомендується купувати шини, які старше 5 років, адже з часом гума втрачає свої властивості. Зверніть увагу на дату випуску шини, яка зазвичай вказується на боковині.

Щодо брендів, то провідні шинні інтернет-магазини серед своїх найбільш поширених продуктів називають марки Michelin, Continental, Dunlop, Goodyear. Усі вони належать до групи найавторитетніших світових виробників.

На перший погляд може здатись дивним, але в Україні є шинні магазини, в яких надається гарантія на вживані легкові шини. Умови бувають різні, але найчастіше гарантія поширюється на виявлення дефектів під час монтажу вживаної шини на диск. Після монтажу придбаних шин на машину покупець має ще 3 – 5 діб на подання претензій, якщо дефекти виявляться протягом перших поїздок. Згідно існуючої практики, магазин замінює шину на справну чи повертає покупцеві гроші.

Перед встановленням шин на автомобіль перевірте їх на наявність належного тиску та утримання повітря. Це допоможе підтримувати оптимальну ефективність та безпеку під час їзди.

Отже, вибираючи вживані літні шини, слід дотримуватися цих порад, щоб забезпечити безпеку, ефективність та надійність вашого автомобіля в теплу пору року. Не забувайте також про важливість правильного обслуговування та технічного стану всіх компонентів автомобіля для забезпечення комфортної та безпечної їзди.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, для чого в шини заливають воду. Це дійсно простий метод економії коштів.