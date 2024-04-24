Чи можна мити автомобіль під капотом з піною та водою на мийці самообслуговування: просте пояснення

Українцям розповіли, як правильно мити авто під капотом і за яких умов це взагалі можливо

Одвічним питанням щодо обслуговування авто, з якого виникає найбільше суперечок, є те, чи можна мити підкапотний простір. Одні кажуть, що миють двигун та інші деталі під тиском завжди, інші — що це категорично заборонено.

Зокрема, у цьому дописі movie.auto автор відео пояснює, що мити підкапотний простір з милом та водою можна лише автомобілі концерну VAG. І пояснює це тим, що лише вони мають хорошу якість збірки та ізоляцію. Проте коментатори ставлять під сумнів це, говорячи, що після такої поради не могли кілька днів завести авто. Інші ж кажуть, що миють авто інших виробників. Тому "Телеграф" вирішив розповісти, чи можна автомобілі можна мити під капотом, і як це робити правильно.

Основні поради

Так, мити авто під капотом можна, але важливо дотримуватися певних правил, щоб не пошкодити електроніку та інші компоненти.

Виберіть правильний час. Найкраще мити двигун, коли він охолоджений, але не холодний. Гарячий двигун може призвести до випаровування води та пошкодження деталей, а холодний — до утворення мікротріщин.

Використовуйте правильні засоби. Використовуйте спеціальні засоби для миття двигуна, які не шкодять гумі та пластику. Уникайте використання жорстких щіток та абразивних чистячих засобів.

Захистіть електроніку. Накрийте електронні компоненти, такі як генератор, акумулятор та розподільник запалювання, поліетиленовими пакетами або фольгою.

Мийте знизу вгору. Почніть з миття нижньої частини двигуна, поступово піднімаючись. Не використовуйте сильний струмінь води, щоб не пошкодити електроніку.

Просушіть двигун. Дайте двигуну повністю висохнути перед тим, як заводити його.

Ось деякі речі, яких не слід робити при миття підкапотного простору:

Не використовуйте мийку високого тиску.

Не лийте воду на акумулятор.

Не запускайте двигун, поки він не висохне повністю.

Не мийте підкапотний простір, якщо ізоляція авто пошкоджена.

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