Наразі це питання вже дуже актуальне

На вулиці вже тепло, а значить — настав час "перевзувати" автомобіль. Утім, не завжди під час зміни гуми автомобілісти можуть та встигають доглянути за комплектом, який зберігатиметься.

"Телеграф" розповідає, чи треба мити автомобільні шини перед сезонним зберіганням. Зазначимо, що зберігання шин – важливий аспект догляду за ними, який впливає на їх термін служби та експлуатаційні характеристики.

Чи варто мити шини перед сезонним зберіганням

Невеличкий спойлер — так, варто. Миття шин перед зберіганням може бути корисним для збереження їхнього зовнішнього вигляду. Видалення бруду, пилу та інших забруднень може запобігти їхньому вицвітанню або пошкодженню під час тривалого перебування в гаражі.

Бруд та сіль, які залишаються на шинах після їзди, можуть сприяти розвитку корозії на дисках. Миття шин перед зберіганням допоможе видалити ці агресивні речовини, що зменшить ризик пошкодження дисків та збереже їхню якість. Миття з якісним шампунем та щіткою видаляє ці забруднення, захищаючи шини від розтріскування та вицвітання.

Видалення бруду та пилу також може сприяти збереженню гуми шин. Забруднення можуть бути абразивними, що може впливати на стан гуми під час тривалого зберігання. Миття шин допоможе зберегти гуму в оптимальному стані, що підвищить їхню тривалість служби.

Миття шин перед зберіганням також може бути важливим кроком у підготовці до наступного сезону. Чисті шини будуть готові до миття перед наступним монтажем, що допоможе підтримувати їхню естетичну привабливість та зберегти якість протягом усього сезону.

Утім, майте на увазі, що мити шини категорично заборонено жорсткою щіткою та агресивними хімічними засобами. Важливо використовувати спеціальні шампуні, які не руйнують гуму. Деякі шампуні можуть вимивати з шин мастила, що робить їх жорсткішими. Це може негативно впливати на зчеплення з дорогою та комфорт під час їзди. Також варто відмовитися від хімічного чернения, тому що воно зіпсує верхній шар гуми під час тривалого зберігання.

Після того, як шини повністю висохнуть, кожну треба упакувати в окремий пластиковий мішок. Також можна купити спеціальні герметичні мішки, які можна запечатати застібкою, а повітря видалити пилососом. Так масла з гумової суміші будуть випаровуватися повільніше.

Отже, миття шин перед сезонним зберіганням може бути корисним кроком для збереження якості вашого автомобільного транспорту. Видалення бруду, пилу та інших забруднень допоможе зберегти якість шин та підготувати їх до майбутнього використання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зрозуміти водієві, що настав час змінювати шини. Це є ключовим аспектом безпеки та ефективності водіння.